El bo i millor del folk català, amb l’ARA

"A finals dels anys 80 la possibilitat que qui practicava la música folk pogués enregistrar el seu treball era pràcticament nul·la", recorda l’Associació Cultural TRAM, impulsora del Festival Folk Internacional Tradicionàrius, que se celebra des de fa tres dècades al barri de Gràcia. La cita anual es va plantejar des del primer moment la gravació d’un disc recopilatori amb els grups que hi participaven. 30 anys. Tradicionàrius, el doble CD que l’ARA ofereix als lectors el cap de setmana que ve -es podrà aconseguir el dissabte 18 de juny i el diumenge 19 de juny a un preu de 14,95 euros- inclou 41 de les millors cançons que hi han sonat, una antologia a càrrec del musicòleg i crític Josep Vicent Frechina.

La primera edició -la del 1988- és representada pel Sant Rorro de Primera Nota, cançó que dona pas a El batlle de Sant Martí, de Jaume Arnella, i El pardal quan s’ajocava, de La Rural. El primer disc arriba fins al 1996 i hi ha cançons de Biel Majoral, Rosa Zaragoza, Es Corbilhuèrs de Les, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i El Pont d’Arcalís. Al segon disc -que cobreix les últimes dues dècades- el nivell es manté gràcies a noms com Miquel Gil i L’Ham de Foc, Pep Gimeno Botifarra, S’Albaida, La Coixinera, Claudio Gabriel Sanna, La Carrau i Els Ministrils del Rosselló. Al llarg de trenta anys d’història, pel Tradicionàrius hi han passat més d’un miler de solistes i formacions.