L'Aragó treu pit amb l'obertura al públic del monestir de Sixena

Ha arribat el dia: el monestir de Santa Maria de Sixena rebrà aquesta tarda els primers visitants a la sala on s'exposen els objectes que el Museu Nacional d'Art de Catalunya va retornar al juliol i a la sala capitular. Durant la visita prèvia que hi ha fet el president de l'Aragó, Javier Lambán, ha dit que la recuperació d'aquests objectes representa la restitució de "l'autoestima col·lectiva" i l'"amor propi" col·lectiu de la localitat i espera poder-la culminar amb el retorn de les pintures de la sala capitular, conservades al MNAC.

L'inici de la visita de Lambán ha sigut accidentat: ha marxat la llum tres cops pocs minuts abans que arribés. De fet, l'electricitat ha fallat a tota la localitat. "Fins que no ho hagueu desendollat tot, no podem començar; salta l'automàtic",demanava una tècnica als periodistes i reporters gràfics que esperaven l'arribada del president i la seva comitiva. L'acte també s'ha complicat per la pluja: la porta del refectori dona al carrer. No hi ha cap espai on esperar -avui els mitjans de comunicació. En el futur, el públic- abans de la visita i no haver d'estar a la intempèrie. Les monges, que es mantenen al marge del tràfec de les visites, immerses en la seva vida de clausura, tampoc no s'han destacat per la seva hospitalitat en un dia tan rúfol.

El refectori està en les mateixes condicions que quan es van rebre els objectes del MNAC al juliol. Es podia esperar una nova museografia, però no ha estat inclosa en els més de 400.000 que s'han invertit durant aquesta legislatura en la restauració del refectori i la sala capitular. La guia de la visita institucional, la directora del Museu d'Osca, Laura Asín; explica que s'ha optat per mostrar els objectes com si el públic entrés en les reserves d'un museu: "L'objectiu és que tots els aragonesos participin d'aquest patrimoni recuperat, amb totes les mesures de conservació", diu. "No és un museu corrent", subratlla Asín. Hi ha, però, diverses mesures que criden molt l'atenció i que poden ser perjudicials per a les peces. Recorden a un museu del segle XIX. Un dels armaris està il·luminat amb un llum que l'enfoca directament. No sembla un llum de conservació i podria escalfar les peces. Damunt una taula hi ha diversos llibres històrics, sense cap mena de mesura de protecció. I diverses peces d'indumentària litúrgica del segle XVIII estan penjades dins armaris, no estan planes. Com que són teixits pesats i fragilitats, el més habitual és presentar-los amb maniquins. I les mesures de climatització consisteixen en uns aparells d'aire condicionat que deixen anar aire calent directament a l'alçada del públic.

Els materials estan organitzats per "unitats temàtiques", segons Asín, que aborden la vida quotidiana al monestir al llarg de la seva història. "Els objectes més senzills poden ser també els que tenen més simbolisme", afirma Asín. En definitiva, les autoritats aragoneses retreien al MNAC que no posaven aquests materials prou en valors perquè els tenien guardats a les reserves, i ara han optat per la mateixa solució, però, pel que sembla d'entrada, amb menys rigor pel que fa a les mesures de conservació preventiva. "Aquí estan molt millor que a les reserves del MNAC, perquè el públic les pot veure i hi ha cartel·les que els interpreten", conclou la directora. Pel que fa una futura reforma d'aquest espai, Lambán diu que "la presentació dels objectes serà l'adequada als temps moderns".

L'obertura al públic del monestir de Sixena, que feia 15 anys que estava tancat, s'ha convertit en un acte d'exaltació. Lambán ha parlat de l'operació catalana de salvaguarda de les pintures de sala capitular durant la Guerra Civil com un "espoli", i ha subratllat que aquests murals i altres bens del monestir van ser traslladats "impròpiament" al MNAC i al Museu de Lleida. També ha afirmat que les autoritats aragoneses actuen segons l'estat de dret i que estan "desencantades" per l'actuació de l'administració catalana en el cas Sixena. Malgrat tot, assegura que està disposat a arribar fins al final i, si és necessari, demanar la intervenció de la Policia. "Volem tenir una nova relació amb Catalunya, però no al preu de renunciar als nostres drets legítims", afirma Lambán.

La restauració de la sala capitular va finalitzar fa dues setmanes. L'arquitecte que es va fer càrrec de l'obra, Fernando López Barrera, afirma que les pintures ara conservades al MNAC estarien millor aquí perquè hi han implementat unes mesures de conservació preventiva "més actuals". No les posaran en marxa fins que recuperin les pintures. Per això hi feia tan fred aquest matí. L'alcalde de la localitat, Ildefonso Salillas, es mostra més taxatiu -i agosarat- i diu que "l'aire salinitzat de Barcelona perjudica les pintures". També diu que al MNAC reben visiten en excés. "Això no vol dir que aquí estiguin com si fossin les coves d'Altamira", subratlla.

Les autoritat aragoneses s'avenen d'entrada en fer públics, sense concretar la data, els informes que afirmen haver reunit per certificar que la sala capitular reuneix les condicions adequades per rebre els murals. D'entrada hi ha un detall que crida l'atenció: segons l'enginyera especialista en conservació de patrimoni Simona Sajeva, que va redactar un informe per encàrrec del MNAC, el formigó -es pot observar entre els arcs i la coberta de fusta- és absolutament incompatible amb els materials històrics i ja estaria fent malbé la pedra.

L'horari de les visites és de 10 a 14h i de 17 a 20 h, divendres, dissabte i diumenge. Cal fer reserva prèvia. La visita només inclou el refectori la sala capitular. Les visites a la resta d'espais del monestir estan gestionades per les monges que hi viuen.

¿On són les pintures de l'absis de l'església?



Els fragments de pintura mural que el MNAC va retornar es poden veure al refectori, presentat en suports típics dels magatzems d'obres d'art, coneguts com pintes. Entre ells hi ha diversos fragments decoratius que emmarcaven les escenes narratives de les pintures de l'absis, actualment desaparegudes. Com explica avui l'ARA, l'ajuntament de la localitat denunciarà pèrdua. A la pregunta de si el Govern de l'Aragó col·laborarà en aquesta denúncia, Lambán respon que "sempre anem de la mà amb l'ajuntament en tot el que està referit". Però la consellera de Cultura, Mayte Pérez, diu que aquesta reclamació està inclosa dins les sentències dels cas contràries a Catalunya que ha emès el jutjat d'Osca. Però no apareixen al llistat d'obres reclamades al MNAC. Continuarà...