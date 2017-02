'Moonlight' guanya per sorpresa l'Oscar a millor pel·lícula després de ser atorgat per error a 'La La Land'

Un error històric ha provocat el moment més estrany de la història dels Oscars: Després que Warren Beatty i Faye Dunaway proclamessin la victòria de 'La La Land' com a millor pel·lícula, amb tot l'equip del musical celebrant el premi a l'escenari, els discursos d'agraïment es van interrompre per anunciar que, en realitat la guanyadora era 'Moonlight'. Davant la incredulitat de l'equip de 'La La Land' i els de 'Moonlight', Beatty reconeixia la confusió i l'Acadèmia proclamava la victòria del drama de Barry Jenkins. Una victòria desconcertant pel context surrealista en què s'ha produït, però que cal llegir dins del marc d'una edició marcada per el suport al cinema negre després de la polèmica dels #OscarsSoWhite de l'any passat.

¿Com s'ha pogut produir l'error? Beatty, que presentava l'últim guardó de la nit juntament amb Faye Dunaway, no ha trigat ni un minut en donar explicacions: "He obert el sobre i he llegit "Emma Stone, per 'La La Land'", per això he trigat tant a dir-ho, no intentava ser graciós"). Sembla que en lloc de tenir en les mans el sobre de l'Oscar a la millor pel·lícula, per algun motiu l'actor tenia el del premi a millor actriu. Una pífia que passarà a la història i que ha deixat l'equip de 'La La Land' absolutament xafat.

Sis estatuetes per 'La La Land' i tres per 'Moonlight'

Tot i no guanyar el premi més important, el film de Damien Chazelle ha sumat sis estatuetes, incloses les de millor direcció i actriu (Emma Stone). Lluny dels rècords que les 14 nominacions li posaven a l'abast, però així i tot una gran xifra per a la tercera pel·lícula d'un director de només de 32 anys, el més jove en guanyar l'Oscar al millor director. L'èxit del film retorna el gènere musical a la primera línia de Hollywood i posa el món del cinema als peus de Chazelle.

Mel Gibson, curiosament, va ser el primer a aixafar la festa de 'La La Land', emportant-se amb 'Hasta el último hombre' els Oscars de muntatge i edició de so per als quals era favorit el musical de Chazelle, que també va perdre els premis de muntatge de so a mans de 'La llegada' i el de vestuari a mans de 'Jackie'. Durant mitja hora, de fet, el film bèl·lic de Gibson va fer que molts es plantegessin canviar les apostes, però 'La La Land' es va recuperar i va començar a emportar-se els premis que més tenia en la butxaca: direcció artística, cançó original, banda sonora i fotografia. Els sis premis que s'endú queden enfosquits per haver perdut el de millor pel·lícula a mans de 'Moonlight', que amb només tres estatuetes (pel·lícula, actor secundari i guió adaptat firma un triomf per la mínima a l'estil del guanyador de l'any passat, 'Spotlight'.

Derrota de 'Timecode' i guió previsible

En la resta de categories, poques sorpreses: 'Zootròpolis' es va endur l'Oscar a millor pel·lícula animada, 'O. J.: Made in America' el de millor documental i 'El viajante' el de millor film de parla no anglesa, que Asghar Farhadi no va recollir com a protesta pel veto migratori de Trump.

El guió també es va complir fil per randa en les categories interpretatives i les de guió: 'Moonlight' es va emportar l'Oscar al millor guió adaptat i el de millor actor secundari (Mahershala Ali), 'Manchester frente el mar' el de millor guió original i millor actor (Casey Affleck) i 'Fences' el de millor actriu secundària (Viola Davis). La cirereta hauria sigut l'Oscar per a 'Timecode', però no va poder ser. El curt català es va quedar sense el premi al millor curtmetratge, que es va emportar 'Sing'.

Kimmel, sensacional

Ho tenia difícil després de la gran feina de Chris Rock l'any passat, però el debut de Kimmel com a presentador ha sigut magnífic. En el seu monòleg inicial ha disparat contra Trump, com s'esperava, però sense caure en tòpics (“Vull donar les gràcies al president Trump. ¿Recordeu quan l'any passat els Oscars semblaven racistes?”), ha bromejat sobre les pel·lícules nominades (“Quan busques Manchester frente al mar a Amazon t'informa que els usuaris que han buscat la pel·lícula també compren antidepressius”), ha donat les gràcies perquè “deixessin entrar Isabelle Huppert al país” i en un dels moments de la nit ha demanat amb molta ironia “un aplaudiment inmerescut” per a “una actriu sobrevalorada, Meryl Streep”.

Kimmel, a més, no ha estat inspirat només en el seu monòleg inicial, sinó que ha mantingut el to en totes les seves aparicions al llarg d'una gala que ha innovat des del primer moment, obrint la nit amb Justin Timberlake entrant a l'auditori i cantant el seu 'hit' 'Can't stop the feelin' entre el públic i a l'escenari, provocant l'eufòria d'alguns (Javier Bardem, per exemple) i la impassibilitat d'altres (Ryan Gosling). La cosa no va quedar aquí: els Oscars van tenir pluja de llaminadures, la visita inesperada d'un grup de turistes, un segment importat del xou de Kimmel d'actors llegint tuïts ofensius i Kimmel i Damon jugant amb la seva falsa rivalitat al llarg de la nit. Una de les millors gales dels Oscars dels últims anys: divertida, àgil i incisiva. Potser sense cap moment de gran emoció (el discurs de Viola Davis en rebre el seu Oscar és el que més s'assemblaria) i poques sorpreses (tret de la pífia final), però enmig de la crispació dels últims mesos, la consigna semblava ser passar-s'ho bé. I així va ser, tant per al públic de la gala com per al de les cases.