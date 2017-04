El muntatge del musical 'Diví Neró' en una zona arqueològica encén Roma un mes abans de l'estrena

260x366 Plànol de situació de l'escenari del musical 'Diví Neró' dins l'entorn arqueològic dels Fòrums imperials / DIVINO NERONE OPERA ROCK Plànol de situació de l'escenari del musical 'Diví Neró' dins l'entorn arqueològic dels Fòrums imperials / DIVINO NERONE OPERA ROCK

¿Els llocs patrimonials han de ser rendibles econòmicament? ¿Fins a on es pot arribar per posar en valor un monument? Interrogants com aquests ressonen aquest divendres a la premsa italiana arran de la polèmica que ha aixecat la construcció de la construcció de l'escenari gegantí del musical 'Diví Neró' a la zona arqueològica de Vinya Barberini. A més de l'escenari, que té unes dimensions de 36 metres d'amplada, 24 de profunditat i 14 d'alçada, està prevista la construcció d'unes graderies temporals amb capacitat per a 3.0000 persones. Un dels atractius de 'Diví Neró' és que hi col·laboren quatre professionals guanyadors d'un Oscar: els directors artístics Dante Ferretti i Francesca Lo Schiavo; la dissenyadora de vestuari Gabriella Pescucci i el músic Luis Bacalov. I també que des de les graderies es tindrà una vista privilegiada del Colisseu.

Els promotors de 'Diví Neró' volen l'espectacle sigui la gran atracció d'aquest estiu a Roma, i sembla que ja ho han aconseguit un mes abans de la l'estrena. "És una bogeria. Estic convençut de que es poden fer servir estructures antigues per aquests esdeveniments, com el teatre d'Ostia Antica, però no entenc que es construeixi una nova estructura en una zona delicada com Vinya Barberini", lamenta aquest divendres a 'La Reppublica' el president del Comitè per a la Bellesa de Roma, Vittorio Emiliani.

Precisament 'La Reppublica' recull aquest divendres que el superintendent de l'àrea arqueològica de Roma, Francesco Prosperetti creu que l'espectacle posarà en valor la zona, on hi havia el menjador giratori que Neró va fer construir per a les seves festes, i que no tindrà "cap impacte negatiu sobre la zona del Palatí". La Superintèndencia té interessos en aquest espectacle: rebrà 250.000 euros pel lloguer de la zona i un 3% de la recaptació dels tres mesos de funcions. El destí previst dels recursos que obtingui és restaurar algunes zones de l'àrea arqueològica del Palatí i dels Fòrums imperials.

El preu de les entrades de 'Diví Neró' està entre els 8 i els 240 euros. El ministre de Cultura, Dario Franceschini, també dona suport a l'espectacle i recorda que sempre sempre ha vist amb bons ulls aquest tipus d'esdeveniments que volen posar en valor el patrimoni artístic. Però cap d'aquestes explicacions convenç els experts: l'historiador de l'art Tomaso Montanari va criticar fa uns mesos que les àrees arqueològiques es difonguin a través de "l'entreteniment" i que si es produeixen vibracions poden provocar danys. Salvatore Settis, que també és historiadors de l'art, tem que es produeixin "danys permanents". "Com ja va succeir a Pompeia", subratlla.