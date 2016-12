Un nou estudi sobre els murals Sixena conclou el mateix: no es poden traslladar

La doctora Simona Sajeva, directora de l’estudi d’enginyeria aplicada a la conservació Interfaces (Palerm) i experta independent de prestigi internacional, ha emès un informe a instàncies del MNAC sobre les pintures del monestir de Sixena que conserva el museu.

Amb les seves anàlisis, Sajeva conclou que el trasllat dels murals resulta impossible de fer sense danyar irremeiablement les pintures. Defensa, d'una banda, que cal mantenir-les als suports actuals, que estan fet expressament per a la seva instal·lació al Museu Nacional d’Art de Catalunya. La separació infringiria greus danys a les pintures i suposaria la pèrdua total de les parts restituïdes, que tenen també valor patrimonial. Ara bé, aquests suports no s'adapten a la sala capitular del monestir aragonès.

D'altra banda, Sajeva afirma que les condicions de la sala capitular del monestir de Sixena no són les òptimes, a causa de la presència de bacteris i sals minerals a les pedres dels murs que, durant decennis, fins que es va reconstruir la teulada a la dècada de 1990, han estat a la intempèrie. També assenyala la presència de ciments i de formigó armat, fruit d’anteriors restauracions. Avui és conegut que aquests materials són incompatibles amb la conservació del patrimoni, afirma el MNAC en un comunicat.

A més de justificar que l’extracció amb la tècnica 'strappo' de les pintures de Sixena va ser coherent amb les recomanacions de restauració de l’època a Europa, i una actuació justificada, tenint en compte les circumstàncies d’extrema urgència en les quals es va realitzar, considera que en aquest moment no hi ha cap circumstància de perill per a les pintures. El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha presentat avui l'informe al jutjat de primera instància número dos d’Osca.