Els museus que no estimaven les artistes

Als museus i centres artístics barcelonins públics i privats els queda molt camí per recórrer pel que fa a les exposicions de dones artistes. Només un aprova, la Fundació Joan Miró, malgrat que ni així no arriba a la paritat: un 42% de les exposicions que va organitzar entre els anys 2011 i 2015 van ser de dones artistes, segons el quart informe que ha realitzat l’Observatori Cultural de Gènere amb la col·laboració de Mujeres en las Artes Visuales. Però la mitjana es troba molt més avall, es queda en un 14%, tot i que va creixent. “La infrarepresentació de les dones en les exposicions no és fruit de l’atzar”, diuen els autors de l’informe, que també reclamen que els pressupostos garanteixin “uns resultats més repartits en matèria de gènere”. El Museu Nacional d’Art de Catalunya i el CaixaForum són els últims equipaments de la llista, ja que no van exposar cap dona, tot i que aquest any el MNAC ha dedicat mostres a la pintora del Modernisme Lluïsa Vidal i a la fotògrafa Marianne Breslauer. Pel que fa a les fundacions privades estudiades, la Suñol marca la diferència amb un 20%, mentre que la Fundació Vila Casas assoleix un 6%, la Fundació Catalunya La Pedrera un 9% i la Fundació Antoni Tàpies un 14%.

Les dones artistes al segle XXI haurien de tenir una presència més destacada als museus contemporanis, però no és així en el cas dels barcelonins: el percentatge de dones artistes a La Virreina Centre de la Imatge només va ser d’un 10% i d’un 18% al Macba, mentre que l’Arts Santa Mònica va pujar una mica més, fins al 24%.