La música contemporània pren força al Palau de la Música

113 concerts configuren la temporada 2017-2018 del Palau de la Música. Una programació amb un pressupost de 2,6 milions d’euros que manté els objectius que es va marcar Joan Oller quan es va fer càrrec de la direcció general del Palau fa sis anys, tot i que per a la temporada vinent vol aprofundir en “l’aposta pel descobriment”. “No renunciem al gran repertori perquè seria un suïcidi, però volem apostar pel plaer del descobriment d’artistes contemporanis”, diu Oller.

En aquest sentit, destaquen algunes presències, si no majoritàries en la programació, sí molt rellevants. Per exemple, John Adams, compositor convidat de la temporada juntament amb Albert Guinovart. Adams, autor d’òperes com Nixon in China i The death of Klinghoffer, vindrà a Barcelona el 26 de maig de l’any que ve per dirigir un programa amb tres obres pròpies: Harmonium, Absolute jest i Short ride in a fast machine. Guinovart, compositor i intèrpret convidat, a més de presentar diverses obres hi estrenarà un Rèquiem el 28 de gener. ‘Tinc una missa i un tedèum, i ara un rèquiem. Espero que no sigui premonitori”, diu Guinovart amb un somriure abans d’assegurar que l’encàrrec del Palau de la Música és “tot un repte”.

La nova creació també tindrà espai en el concert inaugural de la temporada, el 21 d’octubre. Simon Halsey, director artístic de l’Orfeó Català, dirigirà els cors de la casa en l’estrena a Europa de Considering Matthew Shepard, l’obra de Craig Hella Johnson sobre la història d’un jove gai que va ser segrestat, torturat i assassinat a Wyoming el 1998. “Les obres contemporànies són molt importants per a mi, perquè la música coral ha de ser viva”, ha dit Halsey. El rastre contemporani s’escampa per altres concerts, com el del Cuarteto Quiroga, que el 2 d’octubre farà dialogar La mort i la donzella, de Schubert, amb Black angels, de George Crumb.

De Mehta a Kaufmann

La programació del cicle Palau 100 inclourà concerts de Zubin Mehta i l’Orchestra Maggio Musicale, la Simfònica de Londres sota la batuta de John Eliot Gardiner, Daniele Gatti amb la Mahler Chamber Orchestra, el pianista Javier Perianes amb la Filharmònica de Munic dirigida per Pablo Heras-Casado, la violinista Isabelle Faust amb Il Giardino Armonico i La creació, de Haydn, a càrrec de William Christie i Les Arts Florissants.

“La llista és molt satisfactòria”, diu el director artístic adjunt, Víctor García de Gomar, sobre el cicle Palau Grans Veus, amb estrelles com Piotr Beczala, Juan Diego Flórez i Bryn Terfel, Jonas Kaufmann i Diana Damrau. Aquests dos últims cantaran plegats el Cançoner italià, de Wolf. El cicle de grans veus s’obrirà el 9 de gener amb els recitals d’Anne Sofie von Otter i Kristian Bezuidenhout i es completarà amb Mark Padmore i Olga Peretyatko, “la reina del Metropolitan, una soprano lírica lleugera que arriba en el seu millor moment”, diu García de Gomar.

El tradicional cicle Bach tindrà “un convidat especial”, perquè Jordi Savall dirigirà per primera vegada El messies, de Händel, el 20 de desembre, un dia abans que Edward Higginbottom, dins de la programació d’Ibercàmera al Palau, n’ofereixi la seva versió. “Hi haurà públic per a tots els Messies ”, diu Oller. En el repertori de Bach hi destaquen el concert del baríton Matthias Goerne i l’organista Juan de la Rubia amb la Freiburger Barockorchester, la Passió segons sant Mateu a càrrec de Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre i L’ofrena musical amb Rinaldo Alessandrini i el Concerto Italiano.

La temporada 2017-2018 també inclou recitals de pianistes com Khatia Buniatishvili, Igor Levit, Elisabeth Leonskaja i Grigori Sokolov, entre d’altres, i diversos concerts per celebrar els 80 anys d’Antoni Ros Marbà.