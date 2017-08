Amb nens pel festival dels rastafaris

El Rototom Sunsplash, el festival de reggae més gran d’Europa, són molts festivals en un. Hi ha el dels les nits, que no acaba fins que el sol esquitxa l’albada amb les primeres gotes de llum -el sunsplash al qual fa referència el seu nom-. I hi ha el Rototom de dia, que creix any rere any en propostes per a tots els públics, especialment per als més petits.

Kitty Bonet i el seu company Mamadou Dieng, Mo per als amics, no s’han perdut cap edició del festival des que va aterrar a Benicàssim, procedent d’Itàlia, el 2010. “El Sergio, que ara té 6 anys, va venir per primera vegada quan jo estava embarassada d’ell, i el Jaime, quan tenia 11 mesos”, explica ella sense perdre de vista els dos nens.

La parella ha escurçat enguany la seva estada al Rototom a només tres dies, ha canviat la zona d’acampada per un hotel i, en lloc de desplaçar-se en cotxe, fa servir per l’autobús que enllaça el nucli urbà i les platges de Benicàssim amb el recinte del festival. Quan arriben a la macroesplanada del musical, envoltada de camps erms i ressecs, són poc més de dos quarts de set de la tarda i el sol encara pica. Els nens fins a 13 anys entren gratis, però cal acreditar-los. L’any passat, dels 250.000 visitants registrats, 18.000 eren menors. A la polsera blanca que col·loquen al Sergio i el Jaime hi ha el número de telèfon de la mare, per si es perden. Ara ja hi podem entrar.

Planeta multicultural

Banderes amb el símbol del lleó i els colors panafricans -groc, vermell i verd- donen la benvinguda a aquesta ciutat multicultural per on transita un públic procedent de 95 països. Una urbs planetària amb el seu propi entramat de places i carrers, dibuixats per centenars de paradetes, espais gastronòmics, mercats, 10 escenaris i 14 àrees extramusicals.

Al Rototom és possible començar el dia amb una classe de kundalini ioga, assistir a la projecció d’una pel·lícula a la Reggae University Camp i escoltar un premi Nobel de la pau al Fòrum Social, tot abans de deixar-se acaronar pels ritmes caribenys que Bob Marley va fer immortals i de ballar amb els gèneres diversos engendrats per la seva descendència musical. Aquest any, artistes com Youssou N’Dour, Seun Kuti, The Specials, The Wailers, Gentleman & Ky-Mani Marley, Steel Pulse i Shaggy són el més destacat d’un dels millors cartells de la història del festival.

La primera parada de la família Dieng al Rototom és l’African Village. A la haima que presideix aquest barri, la petita pàtria dels africans dins el festival, hi ha l’espai Ubuntu, on els germans Thioune dirigeixen una classe de dansa quan hi arribem. Mentre n’hi ha que ballen i suen, d’altres descansen estirats sobre teles o directament sobre la gespa trepitjada per milers de peus. Descalços, en biquini, exhibint rastes de totes les mides. Fumen, riuen i dormen. Al paradís dels rastafaris regna el bon rotllo, la pau i la tolerància.

El Mo saluda alguns amics. “Aquí és on ens reunim la comunitat senegalesa de València -diu amb un gran somriure-. Ens coneixem tots”. Als voltant de la haima hi ha estands on tastar el suc de baobab o el granissat de bissap, deixar-se cosir un vestit amb estampats vius o acostar-se a la realitat dels col·lectius de la diàspora africana, com ara United Minds o Black Barcelona. La visita es fa curta. Els nens manen i a les 19 h., al Rototom Circus, comença l’actuació de la companyia d’Addis Abeba Fekat Circus, que ha inclòs Benicàssim en la seva gira europea, The rise of the full moon.

Un festival per a la canalla

Asseguts a terra, el Sergio i el Jaime mengen galetes i contemplen, bocabadats, les acrobàcies dels artistes etíops, que corren i salten sense perdre mai el ritme. Però els nens es cansen aviat i demanen anar a jugar a MàgicoMundo. En aquest espai, que ofereix activitats durant vuit hores ininterrompudes, hi ha tot el que un nen pot somiar, des de jocs i joguines de fusta fins a piscines de plàstic on banyar-se nus, un sorral gegant, un circuit amb pneumàtics de colors, llibres de contes, taules on pintar amb les mans i acollidors racons plens de coixins. El Sunsplash és el primer festival del País Valencià amb el certificat que acredita el seu caràcter familiar, un aval concedit per la marca Tour & Kids amb el suport de l’Agència Valenciana de Turisme. A la zona d’acampada, les famílies disposen de 120 parcel·les amb més arbres i ombra i enguany s’ha habilitat també un espai de jocs i un altre amb canviadors per a nadons.

El sol s’amaga entre les Agulles de Santa Àgueda, la muntanya de terra vermella que abraça per l’esquena el recinte del festival, quan al Main Stage, el gran escenari del Rototom, comencen a sonar ritmes jamaicans evocadors, lents i pausats. El veterà col·lectiu acústic Inna De Yard, amb venerables músics carregats d’anys, inaugura la nit amb el seu reggae clàssic i dolç, que per moments té gust de soul. “Tenia moltes ganes d’escoltar-los”, confessa la Kitty. “Fa anys els vam veure a Jamaica i em van encantar”.

Els nens continuen jugant, envoltats d’un públic renovat, tranquil i amb cara de felicitat induïda, que balla sense suar i fuma herba. Sobre l’escenari, New Kingston i el cantant i compositor jamaicà Don Carlos, exvocalista dels mítics Black Uhuru, fan vibrar i gaudir els milers d’assistents.

Falta molt poc perquè els arribi el torn a The Specials. El concert de la banda britànica, famosa per rellançar l’ska a la dècada dels 80 fusionant el punk i els sons jamaicans, és l’únic programat a tot l’Estat. Però el cansament derrota el Sergio i el Jaime poc abans que els anglesos interpel·lin el públic amb les seves proclames antifeixistes. “Potser dimecres, que actua Yossou N’dour, hi haurà més sort” diu el Mo esperançat, mentre s’acomiada, content, del festival.