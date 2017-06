Una nit dormint a soles davant la 'Ronda de nit' de Rembrandt

El professor d'art holandès Stefan Kasper va dormir el dia 1 de juny a la nit al davant del quadre 'La ronda de nit' de Rembrandt, com a premi per haver estat el visitant 10 milions del Rijksmuseum d'Amsterdam, que va obrir les portes el 2013.

"He pogut dormir en un llit instal·lat a dos metres del quadre. Ha estat màgic, encara no m'ho crec", deia a la premsa holandesa. Va qualificar l'experiència de "somni inoblidable": "He pogut veure personatges de l'obra que no havia vist mai, com prenien vida davant del meu. És una experiència que es quedarà per sempre en la meva memòria".

El premi va ser anunciat al professor fa uns dies en entrar al museu, on acudia amb els alumnes de secundària als quals dóna classe. Per completar l'experiència el professor va gaudir també d'un sopar del xef amb estrella Michelin Joris Bijdendijk, que li va preparar un menú a base de gaspatxo i galta de vedella.