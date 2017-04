Carles Canut, nou director del Teatre Romea

Focus, l'empresa que gestiona el Teatre Romea, ha anunciat el nom del nou director. Es tracta de Carles Canut, un veterà actor amb una extensa trajectòria que fins ara era també director de la Fundació Romea (des del 2006), càrrec que mantindrà.

"Carles Canut ha estat en totes les fites del Teatre Romea, te'l trobaves sempre", explica el president de Focus, Daniel Martínez, sobre la pluja de noms que han tingut en compte. Així que el seu nomenament ha vingut de forma natural, ja que al principi fins i tot participava a les reunions per escollir el nou director. És una persona "discreta, sàvia i implicada en la casa", ha afegit. L'anunci s'ha endarrerit per una afonia del president de l'empresa, tot i que l'actor treballa en la direcció des del gener, ja que l'anterior director, Borja Sitjà, va anunciar que plegava fa un any.

Canut s'ha confessat més nerviós que davant d'una estrena: "És la primera vegada que m'ofereixen una responsabilitat tan gran, responsabilitat que em veig capaç d'assumir". Fa anys que té camerino i despatx al Romea, i fins i tot assegura que ha parlat amb el fantasma de Margarida Xirgu, que es diu que es mou pel teatre. "El Romea és un apèndix del meu cos i de la meva ànima. El 1968 mai hauria cregut que el Romea significaria per a mi el que ha significat, està significant i significarà per a molts anys".

"En el teatre és molt difícil inventar. Com deia Brecht, és millor copiar i intentar fer-ho millor", ha dit. L'actor ha dit que té una idea clara: la contemporaneïtat. "Soc un amant del teatre de text per sobre de tot", ha dit. "M'agrada el teatre que convida a la reflexió", ha afegit. "A partir d'aquí, tot el que vulgueu: no m'agradaria quadricular-me. Vull conèixer millor el públic, interrelacionar-m'hi, saber què volen veure i no veure al Romea, perquè el seu gust és canviant".

Carles Canut espera poder seguir fent d'actor, a la casa i fora de Focus. Sobre la direcció d'espectacles, que no ha exercit més enllà de lectures, ha apuntat que no hi té interès, però no ho descarta. "No volem castrar gens ni mica els actors, sempre que sigui compatible", diu Martínez.

La propera temporada

Entre els pocs noms que ha desgranat per a la nova temporada hi ha la inauguració, que anirà a càrrec de la històrica La Zaranda i l'espectacle 'Ahora todo es noche', amb què celebren 40 anys de companyia; el 'Cal·lígula' de Camus, dirigit per Mario Gas i protagonitzat per Pablo Derqui, que passarà pel festival de Mèrida; també ha anunciat dos projectes, un a càrrec del tàndem Oriol Broggi-Julio Manrique, i l'altre, a càrrec dels actors Ramon Madaula i Jordi Bosch, amb la direcció de Jordi Casanovas d'un text de Madaula. Sobre el possible retorn de Calixto Bieito –que ara viu a Basilea, Suïssa– dirigint algun espectacle, Martínez ha dit: "Ja m'agradaria, però ja té ple el 2021. És el director que més treballa d'Europa. És director de l'Arriaga de Bilbao i no el veuen. És inassumible".

Intens lligam amb el Romea i Focus

Carles Canut va actuar per primera vegada al Romea el 1968 amb 'El deseo cogido por la cola', de Pablo Picasso, interpretant una Germana Angustias. Al Romea va descobrir el Living Theater i va tornar de Veneçuela després de deu anys per treballar amb Núria Espert a 'La tempesta'. Es va quedar per a 'L'òpera de tres rals', de Mario Gas, va conèixer la seva dona i va interpretar el jutge Rafecas televisiu, i es va quedar.

Des de fa més de 20 anys, Canut manté un estret lligam també amb Focus. Va començar-hi a treballar el 1991 i després va acabar formant part de la Companyia Romea que va fundar Calixto Bieito el 2000 (va fer 12 muntatges amb ell), i també és assessor de continguts del Grup Focus des de fa una dècada. Actualment està actuant al Romea, amb 'Sócrates', i just abans havia fet 'La taverna dels bufons', amb Joan Pera i 'Les bruixes de Salem', amb direcció d'Andrés Lima. Altres muntatges d'aquesta etapa Bieito: 'La ópera de cuatro cuartos', de Brecht; 'El rei Lear', de Shakespeare; 'Peer Gynt', d'Ibsen; 'Plataforma', de Houellebecq, i 'Tirant lo blanc', de Joanot Martorell.

La plaça de director del Romea estava vacant des que el juny passat Borja Sitjà va abandonar-la per anar a dirigir el Teatre de l'Arxipèlag de Perpinyà. Sitjà haurà sigut director del 2014 al 2016, anteriorment ho va ser Julio Manrique (2011-2013) i Calixto Bieito durant una dècada (1999-2010), des que Focus va assumir la gestió d'un dels teatres històrics i emblemàtics de la ciutat, amb més de 150 anys d'història.