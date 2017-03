La nova cançó dels Txarango ja té videoclip

Expliquen els Txarango que el disc que publicaran el 26 de març està marcat per l’experiència vital als camps de refugiats d'Idomeni i el moviment 'Casa nostra, casa vostra'. L'àlbum es titula 'El cor de la terra' i hi col·laboren Manu Chao, el Cor Safari, Pau Donés i The Cat Empire.

De moment es pot escoltar una cançó, 'Una lluna a l'aigua', que ja té el videoclip corresponent. Aquesta peça mostra uns Txarango que mantenen la intuïció melòdica pròpia del pop dins un desenvolupament rítmic de caràcter llatí que lliga arranjaments clàssics de la salsa, un teclat d'alè cubà i l'empenta del 'reggaeton'.

El disc dels Txarango estarà disponible en descàrrega gratuïta a la web del grup el diumenge 23 de març, i el dia 31 arribarà a les botigues. La presentació en directe serà al festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete) a finals d'abril, i després actuaran a Holanda el 5 de maig i al Poble Espanyol de Barcelona el 12 i el 13 de maig, amb les entrades exhaurides. Més endavant, la gira passarà per festivals com ara el Canet Rock, el Clownia, el Cruïlla i l'Arenal Sound.