Un jutge ordena la detenció del cantant mexicà Luís Miguel

Un jutge de Los Ángeles ha ordenat la detenció de Luís Miguel. El cantant mexicà ja havia rebut un ultimàtum a finals del mes passat. S’havia de presentar el 17 d’abril davant el jutge o la policia es presentaria a casa seva per portar-lo als jutjats. El dilluns era la data límit i un dels grans ídols de la música llatinoamericana ha fet cas omís.

El cantant acumula demandes milionàries després que el 2015 cancel·lés molts concerts i gires i incomplís molts dels contractes. Aquell any va ser terrible per l'ídol mexicà de 46 anys i que en porta 35 dalt els escenaris i es va especular amb els seus problemes de salut.

Rere la demanda hi ha el seu exmanàger, William Brockaus. La xifra del deute ascendeix a 1.043.483 euros. Brockaus va començar a treballar pel cantant el 2011 i va crear una firma per representar-lo: WB Music Management. Per demostrar que el cantant sí que té fons per pagar tot tel que deu, Brockaus ha demanat al jutge que s’interrogui Joe Madera, que durant 25 anys ha controlat els negocis del cantant.