Una organització animalista denuncia el maltractament del mico de 'Pirates del Carib'

L'organització pel drets del animals People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha enviat una carta al director de la pel·lícula 'Pirates del Carib', Jerry Bruckheimer, demanant-li que no utilitzi animals salvatges als seus films, després que una actriu hagi difós que el mico que acompanya el capità Barbossa es va passar el rodatge de l'últim film vomitant. És la segona vegada que l'organització envia una carta al director de cinema per aquest motiu. En la carta també asseguren que més de 100 animals van morir a l'entrega 'Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra' de la saga.

L'actriu Kaya Skodelario va dir al 'The Sun' que el més divertit del rodatge va ser que el mico no parava de vomitar mentre estaven al vaixell perquè tenia l'estòmac sensible. Aquestes declaracions han despertat la reacció de l'organització animalista, que ha dit que no està sorpresa després de conèixer un altre notícia l'any passat, en què es feia públic que el mico havia mossegat una maquilladora, fet que atribueixen a "alts nivells d'angoixa" en els animals.

La PETA alerta que aquests animal acostumen a ser arrencats de les seves mares quan són cries i sotmesos a entrenaments abusius. A més, diu que moltes empreses d'entreteniment no compleixen amb els protocols de vacunació i amb les infraestructures que permeten el control i benestar dels animals.