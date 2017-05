Els papers més emblemàtics de Roger Moore

Recordem Roger Moore, que ha mort aquest dimarts als 89 anys, a través dels seus papers més emblemàtics:

Simon Templar

Roger Moore va debutar a la televisió l'any 1950 amb un paper a la sèrie 'Drawing Room Detective', però no es va fer famós a nivell mundial fins una dècada després, quan es va posar dins la pell de l'heroi d'acció Simon Templar, el protagonista de la sèrie també televisiva 'The saint', basada en les novel·les de Leslie Charteris. 'The saint' va durar nou temporades i es va convertir en una de les sèries més llargues de la televisió britànica.

Lord (Brett) Sinclair

Després de 'The saint', Roger Moore es va embarcar en una altra sèrie televisiva d'èxit. a 'The persuaders' va formar amb Tony Curtis un duet de milionaris que recorren Europa. Amb aquesta sèrie Moore es va convertir en l'actor més ben pagat de la televisió mundial, ja que rebia 1 milió de lliures per capítol. Malgrat tot, la sèrie no va triomfar als Estats Units.

James Bond

L'agent secret 007 va arribar a la vida de Roger Moore després que Sean Connery l'hagués abandonat per obrir nous camins en la seva carrera i del fracàs comercial que va suposar el Bond de l'australià George Lazenby. Roger Moore el va interpretar per primera vegada l'any 1973, quan tenia 45 anys, i el va deixar 12 anys després amb 'Panorama per matar'. Aleshores Moore tenia 57 anys i els productors el trobaven massa gran per seguir amb el personatge. Així i tot, és l'actor que l'ha interpretat en més ocasions i el 2004 va ser votat com el millor Bond. L'ultima aparició de Moore com a James Bond no es va produir al cinema: el 2012 va recuperar el personatge momentàniament amb motiu de l'anunci de la candidatura olímpica de Londres.

Lloyd Faversham

Roger Moore no va tenir les coses fàcils per continuar amb la seva carrera després d'interpretar James Bond. A més, la seva vida va fer un gir durant el rodatge a l'Índia de la pel·lícula 'Octopussy'. Colpit per la pobresa que va veure, va decidir convertir-se en Ambaixador de Generositat de l'UNICEF. Des d'aleshores, Moore va treballar de manera esporàdica en el cinema i la televisió. Un dels seus papers més destacats, malgrat que la pel·lícula no és molt coneguda, és el que va fer a 'Boat Trip', on va interpretar un homosexual madur.