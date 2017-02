El passat i la memòria protagonitzen el MOT

La memòria i el passat s’escolen d’una manera o altra en les obres dels escriptors. Sota el lema Escriure el passat, el festival MOT vol explorar-ho des de diversos punts de vista i diversos gèneres literaris, des de la novel·la fins al teatre, passant per la novel·la gràfica, la novel·la negra i la històrica. “Aquest any volem parlar de la utilització que fan els escriptors del temps passat -comenta Mita Casacuberta, comissària del quart MOT, que se celebrarà a Olot entre el 23 i el 25 de març i a Girona entre el 30 de març i l’1 d’abril-. És una visió molt àmplia del usos del passat. Ens farem preguntes sobre quines són les necessitats que té el lector que fan que la novel·la històrica tingui tant d’èxit”, planteja Casacuberta.

Amb un pressupost de 125.000 euros i amb aportacions dels ajuntaments d’Olot i Girona, de la Diputació de Girona i de la Generalitat, el MOT proposa més d’una quinzena de converses gratuïtes, majoritàriament diàlegs a dues bandes, sobre el món antic, les relacions entre Orient i Occident, Llull, Europa o el món modern.

Passat recent i remot

Entre els quaranta-un autors que passaran pel festival de literatura destaquen noms tan coneguts com Almudena Grandes, Francesc Serés, Ramon Solsona, Kenizé Mourad, Santiago Posteguillo, Valerio Massimo, Carme Riera, Patrick Deville, Bernardo Atxaga, Mathias Énard, Albert Sánchez Piñol i Maria Carme Roca. A través de la seva literatura s’ha explicat el passat més recent, com les guerres mundials o la Guerra Civil i les migracions, l’exili o els genocidis. Les seves obres també han fet cabpussar el lector en les societats d’un passat més remot, com l’antiga Grècia o la Roma de Trajà. Alhora la ficció s’ha utilitzat per reflexionar sobre la fragilitat de la memòria, l’oblit o un món que s’ha perdut per sempre. El MOT arrencarà amb teatre: el dramaturg i director Sergi Belbel, el director de teatre Josep Maria Mestres i Mita Casacuberta reflexionaran sobre com el teatre s’enfronta amb “el soroll del temps”.

“La poesia estarà més present als espectacles, com el recital de poesia Nit d’avets delirant! Nit col·lectiva!,que protagonitzarà Dolors Miquel”, diu Casacuberta. El recital viatjarà uns quants segles enrere de la mà de poetes antics com Jordi de Sant Jordi, Pere Torroella o Jaume Gassull i d’altres de més contemporanis com Vicent Andrés Estellés, Maria Mercè Marçal, Joan Brossa, Enric Cassasses i la mateixa Dolors Miquel.

Aquest any Casacuberta s’acomiadarà del festival després de dirigir-lo durant tres anys. La primera edició del MOT es va celebrar el 2014 -sempre combinant la programació entre Girona i Olot- i es va centrar en la literatura fantàstica. La segona va girar al voltant de la idea d’escriure sobre ciutats. I l’any passat es va debatre sobre biopics literaris, és a dir, vides documentades que han existit d’una manera o altra.