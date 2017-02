La passió de Juan Gabriel, al servei d’Isabel Pantoja

Més que soroll de fons, és un brogit constant que tot ho tapa. Això és el que passa sovint amb cantants que voluntàriament o no viuen immersos en les zones més tòxiques de la faràndula, on la premsa del cor i el fetge i sovint els mateixos artistes estableixen pactes que porten implícita la possibilitat que tot plegat esdevingui una catàstrofe. Segurament rendible, però catàstrofe al cap i la fi.

Isabel Pantoja és un d’aquests casos. És tanta la munició que ha subministrat al mercadeig del safareig que costa recordar que encara avui, als 60 anys, és una intèrpret poderosa, d’aquelles que t’estampen les cançons a la cara, tot i que no sempre ha treballat amb repertoris prou reeixits i els seus concerts a vegades transiten pels camins del divisme, com moltes estrelles del pop, de fet. Potser per assegurar el tret, ha bastit el seu disc de retorn després de complir condemna per blanqueig de capitals amb composicions de Juan Gabriel, el geni mexicà mort l’any passat. En l’àlbum Hasta que el sol se ponga, Pantoja interpreta peces que ja van ser èxits cantades per artistes con Ana Gabriel, Jaguares, Laura Pausini, Marc Anthony, Maná i Luis Miguel, entre d’altres.

Aquest material és el que alimenta la gira que va començar a Madrid i que avui passa pel Palau Sant Jordi. Si no canvia el guió, l’actuació arriba a les tres hores, en les quals Pantoja canta acompanyada d’una orquestra simfònica dirigida per Carlos Checa, a vegades amb arranjaments que inclouen guitarra elèctrica, un recurs habitual en produccions que busquen aclaparar. Això sí, qui mana és Isabel Pantoja, que en aquesta gira vol calibrar quin és el suport d’un públic que per veure-la a Barcelona ha de pagar entre 38,80 i 91,30 euros.