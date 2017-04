El patronat del MNAC renova Pepe Serra com a director per cinc anys més

La comissió delegada del patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya ha renovat per unanimitat Pepe Serra com a director per cinc anys més.

Pepe Serra (Barcelona, 1969) va assumir la direcció del MNAC el gener de 2012, després de guanyar el concurs internacional convocat per la institució.

El patronat del MNAC està format per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura, i presidit per Miquel Roca. Pel que fa a la renovació de Serra, han valorat especialment la seva creativitat, els resultats de la seva gestió i la seva capacitat per projectar el museu en l’àmbit català, estatal i internacional.