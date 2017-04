El 84% dels continguts consumits l'any passat a internet van ser il·legals (i 10 xifres més sobre pirateria)

260x255 La pirateria disminueix lleugerament però segueix sent un problema La pirateria disminueix lleugerament però segueix sent un problema

El 2016 va ser el primer any de l'última dècada en què es va viure un descens de la pirateria segons les conclusions de l'Observatori de la pirateria i hàbits de consum de continguts digitals 2016 que han presentat la Coalició de Creadors i Indústries de Continguts i LaLiga. En total, el 84% dels continguts que es van consumir a internet el 2016 van ser il·legals, mentre que el 2015 la xifra va ser de 87,48%. Segons l'estudi, el lleuger descens tant a les mesures de les autoritats per frenar la pirateria com al desplegament de l'oferta legal dels últims mesos.

Les xifres de la pirateria:

Un 32% d'espectadors de cinema el pirategen. És el contingut més piratejat. L'accés il·legal a contingut cinematogràfic durant el 2016 va ser de 789 milions de pel·lícules , amb un valor de mercat de 6.935 milions d'euros.





Les sèries ocupen el segon lloc amb un 27% de consumidors pirates. Es van reproduir o descarregar un total de 959 milions de capítols de manera il·legal. El valor d'aquesta xifra és de 1.577 milions d'euros.





Les descàrregues de música il·legals van augmentar del 21% al 26% a causa de la inclusió del 'stream ripping' (pirateig de música en 'streaming') en l'informe d'aquest any. Es va accedir a 1.661 milions de continguts musicals amb un valor de 5.767 milions d'euros.

Augmenta la pirateria en els llibres: passa del 21% al 22%. Aquests accessos van suposar 374 milions amb un valor de mercat de 3.103 milions d'euros i més del 40% dels quals van ser a continguts publicats l'any anterior.

Els videojocs van tenir 223 milions (12%) d'accessos amb un valor de 5.608 milions d'euros. El 45% dels títols estaven en mercat des de feia menys d'un any.

La visualització il·legal del futbol va disminuir un punt respecte l'any anterior, situant-se en el 10% , que va suposar un valor de 369 milions d'euros .



Les pèrdues globals són de 1.783 milions: 573 milions d'euros corresponen al sector cinematogràfic; 414 milions a la música; 271 milions al futbol; 247 milions als videojocs; 171 milions a les sèries i 107 al sector del llibre.





1.783 milions: 573 milions d'euros corresponen al sector cinematogràfic; 414 milions a la música; 271 milions al futbol; 247 milions als videojocs; 171 milions a les sèries i 107 al sector del llibre. El 47% dels pirates afirmen que els continguts originals són "molt cars", un 42% diu que hi ha una gran facilitat d'accés a les pàgines pirata. Un 47% també afirma que ja paga per una connexió a internet i un 37% que no vol pagar per un producte que potser després no els agrada.

Segons les conclusions de l'Observatori de la pirateria i hàbits de consum de continguts digitals 2016, l'abolició de la pirateria permetria crear 21.697 llocs de treball directes (+33%) i 110.000 d'indirectes. A més podria haver suposat un ingrés total de 576 milions d'euros més el 2016. .