David Foenkinos: "El pitjor no és no ser publicat sinó la indiferència dels lectors"

David Foenkinos (París, 1974) confessa que després d’escriure Charlotte (Edicions 62), la novel·la amb la qual va guanyar els premis Renaudot i Goncourt des Lycéens, estava tan exhaust que va estar un any sense poder escriure. “Li havia dedicat deu anys i tota la meva energia. Vaig pensar que seria el meu últim llibre i vaig deixar d’escriure per primera vegada a la meva vida”, explica. Però un dia va rellegir Bartleby y compañía d’Enrique Vila-Matas. “A la meitat del llibre parla de la famosa biblioteca de llibres rebutjats, i la idea em va entusiasmar”, diu l’escriptor francès que va aconseguir més de tres milions de lectors amb La delicadesa. Paral·lelament, va descobrir la història de Vivian Maier, la mainadera que va fer fotografies durant tota la seva vida però que mai va mostrar la seva obra. Les dues troballes van provocar la gènesi de La biblioteca dels llibres rebutjats, una novel·la satírica, en algun moment cruel, que amaga més d’un misteri.

La biblioteca de llibres rebutjats no és producte de la ficció, existeix realment a Vancouver. La va crear l’escriptor i poeta nord-americà Richard Brautigan i, segons es pot llegir a la seva pàgina web, acull més de 300 manuscrits que han sigut rebutjats per totes les editorials. “Em sembla fantàstic que hi hagi un lloc així per a tots els orfes d’edició i vaig imaginar una biblioteca semblant a Crozon, a la Bretanya”, recorda Foenkinos. L’escriptor explica que després de la publicació del seu llibre són molts els escriptors rebutjats que van a deixar les seves obres a Crozon, poble d’on era una antiga nòvia seva. “Vosaltres n’hauríeu de fundar una aquí, segur que tindria èxit, perquè ara hi ha més escriptors que lectors”, ironitza Foenkinos.

La biblioteca dels llibres rebutjats comença amb la descoberta d’un manuscrit inèdit escrit per un pizzer esquerp, Henri Pick, que s’acaba convertint en un gran èxit editorial. Per La biblioteca dels llibres rebutjat s s’hi passegen totes les figures del món del llibre: autors fracassats, editors, llibreters, comercials, crítics literaris... El llibre de Pick triomfa arreu sobretot per la fascinació que desperta l’autor, a qui, per cert, la seva vídua mai va veure ni llegir ni escriure.

Amor als llibres

Foenkinos insisteix, però, que el llibre no amaga una crítica sinó que és sobretot un homenatge a la gent que estima els llibres: “Als escriptors, amb èxit o sense, als que treballen en màrqueting, als llibreters que lluiten per resistir..., és un elogi a la literatura i al seu poder”, assegura.

Tanmateix, confessa que es publica massa. “El pitjor no és no ser publicat sinó la indiferència dels lectors. A França, a finals d’agost hi ha la rentrée literària i es publiquen uns 700 títols. 650 desapareixeran en poques setmanes davant una indiferència total”.

Al llarg del llibre, Foenkinos reflexiona sobre el pas del temps, l’oblit, les relacions de parella i les noves oportunitats. “Jo no escric autobiografies però als meus llibres expresso moltes coses, en aquest sobretot parlo de la submissió, i espero que el que sento i penso es pugui veure a través dels meus personatges”, diu.

Precisament un dels personatges, Frédéric Koskas, aconsegueix publicar un llibre, però desapareix de les llibreries en poques setmanes. Koskas té com a parella Delphine Despero, l’editora que descobreix el manuscrit de Pick i el converteix en un fenomen literari. Koskas es lamenta sovint de la impossibilitat de ser entès: “No és un problema específic dels escriptors. Crec que costa molt dir el que sentim i que ningú ens pot entendre realment, però també està bé no ser entès -reflexiona Foenkinos-. A vegades no ens entenem ni a nosaltres mateixos, però jo tinc la sort que a vegades els lectors m’expliquen el llibre amb tuits”, ironitza l’escriptor francès.