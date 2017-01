La portalada del Monestir de Ripoll torna a lluir després de les obres de restauració

La portalada del Monestir de Ripoll torna a lluir després dels treballs de restauració que han servit per netejar la resina que s'hi va posar el 1964, a més de la pols que s'hi havia acumulat. Aquest divendres els operaris han retirat la bastida de set metres d'altura que ha ocupat la façana durant cinc mesos.

La directora del Centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya (CRBMC), Àngels Solé, diu que es tracta d'una obra "cabdal" per a Catalunya i el seu patrimoni històric. Solé confia que la restauració de la portalada serveixi per impulsar encara més la candidatura per ser reconeguda Patrimoni Mundial per la Unesco. Un dels tècnics que hi ha treballat, Pere Rovira, destaca que han trobat restes de policromia original que els permetrà entendre molt millor com es va fer la portalada. "Ara les analitzarem, però segur que ens ajuda a entendre molt millor com es va construir", explica Rovira, que destaca que a partir d'ara la portalada es veurà "molt diferent", tant pel que fa al color de la pedra –que és ''molt més viu", apunta– com al relleu de l'obra.

Per la seva banda, Àngels Solé ha remarcat la complexitat dels treballs. "Hem estat molt fins per poder cuidar fins l'últim detall", ha defensat. Aquesta ha estat, en bona part, la raó per la que el projecte s'ha allargat més de mig mes.

Patrimoni Mundial per la Unesco

Un dels objectius que persegueix la restauració és potenciar encara més la cursa perquè la portalada sigui reconeguda com a Patrimoni Mundial per la Unesco. Solé diu que "cal seguir lluitant i persistint perquè així sigui" i posa en valor el fet que es tracta d'una obra que ha estat a la intempèrie durant molts anys, i que es manté en molt bon estat. "Això és gairebé un miracle", assegura.

La candidatura per aspirar a ser Patrimoni Mundial de la Unesco és ara al Ministeri de Cultura, que és l'encarregat de proposar un candidat que després lluitarà per ser reconegut. "Esperem que aquesta intervenció serveixi perquè tiri endavant", diu Solé.