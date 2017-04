Un pregó per reivindicar que la vida és una ficció

Per a Yasmina Reza, les roses i la literatura comparteixen la mateixa essència. “Totes dues són boniques, ens ajuden a viure i són inexplicables”, va equiparar ahir l’escriptora en el pregó de Sant Jordi, que va tenir lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i que va donar el tret de sortida als actes de la diada a la ciutat. En un discurs clar i concís, l’autora francesa va explicar que, per a ella, escriure és una activitat més fisiològica que intel·lectual. “La literatura té a veure amb els sentits i la intuïció. Troba l’origen en l’àmbit de les passions, les obsessions i la melangia, però segueix sent molt misteriosa”, va assegurar Reza.

A ulls de l’escriptora d’Un déu salvatge, la vida és una ficció i no podem ignorar-ho. “El meu personatge té sort de ser aquí amb vosaltres”, va dir agraïda just abans d’encetar un diàleg amb el director teatral Xavier Albertí. La conversa va servir per aprofundir en l’última novel·la de Reza, Babilònia, que és la seva primera història protagonitzada per un personatge femení. “Al principi escrivia més sobre homes perquè em volia amagar. A través dels personatges masculins em sentia molt més lliure. Ara he superat aquesta inhibició literària”, va reconèixer l’escriptora, orgullosa de la seva última novel·la. “L’última obra que escric sempre és la preferida”.

Després de lamentar que s’havia deixat el seu exemplar de Babilònia al teatre, Albertí va lloar la novel·la perquè, entre altres coses, reflecteix la identitat parisenca que sempre s’associa amb l’escriptora. Ella va respondre humilment que se sent “molt cosmopolita” i va cantar les excel·lències de la capital francesa. “Viure a París és viure enmig de la bellesa”, va subratllar Reza, que va admetre que la presència de la ciutat als seus llibres és inevitable, ja que “escrivim sempre a partir del context que coneixem”. També va pronunciar-se sobre les eleccions franceses de diumenge. “Els resultats són totalment imprevisibles, però la situació política actual és una demostració de la mort de les ideologies”, va afirmar Reza. De fet, l’escriptora no es quedarà a Barcelona a firmar llibres aquest Sant Jordi perquè vol ser a França durant els comicis.