'L’empestat' de Jordi Oriol guanya el Premi BBVA de Teatre 2017

L’espectacle 'L'empestat' de Jordi Oriol i la companyia Indi Gest ha guanyat el Premi BBVA de Teatre 2017 convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA CX. El guanyador s’ha donat a conèixer aquest vespre en el marc de la gala final del certamen que s’ha celebrat a L’Atlàntida de Vic. El Premi consisteix en una gira per Catalunya valorada en 20.000 euros.

El jurat ha premiat 'L'empestat' entre 60 proposrtes "per la seva acurada posada en escena, per un text d’una gran bellesa i d’una gran complexitat amb un resultat excel·lent i pel gran nivell interpretatiu", ha explicat el director del Premi BBVA de Teatre, Joan Roura. El jurat també ha concedit una menció especial per l’espectacle 'All In' de la companyia Atresbandes "per la seva aposta arriscada i innovadora".

El premi a la millor actriu se l'endú Anna Azcona per 'Cúbit', i el de millor actor és ex aequo pels actors de 'Les dones sàvies' Ricard Farré i Enric Cambray. A més, el Premi ha homenatjat l’actriu Vicky Peña i l’ONG Pallapupas.

El jurat de la 17a edició del Premi BBVA de Teatre el formaven: Amàlia Sancho de l'AADPC, el dramaturg David Plana, el programador del festival Temporada Alta, Narcís Puig, el programador del teatre Atrium de Viladecans, Jaume Antich i l’actor i director del Premi BBVA de Teatre, Joan Roura.