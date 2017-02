El premiat curt català ‘Timecode’ amb l’ARA

Premiat al Festival de Canes i nominat als premis de l’Acadèmia de Hollywood, Timecode, de Juanjo Giménez,mostra la relació inesperada que sorgeix entre dos vigilants nocturns d’un pàrquing que es creuen només uns minuts cada dia, quan acaba la jornada de l’un i comença la de l’altre. Una relació que no s’expressa en paraules sinó a través d’una passió compartida que descobreixen per atzar. El premiat curt forma part d’un DVD que també inclou altres treballs de Giménez, com Libre indirecto, Máxima pena, Nitbus o Rodilla. El podreu comprar amb l’ARA el pròxim cap de setmana, 25 i 26 de febrer, per 7,95 euros.

Els dos protagonistes de Timecode són dos coreògrafs sense experiència en el cinema -la ballarina i coreògrafa Lali Ayguadé i Nicolás Ricchini- que s’expressen sobretot a través del llenguatge del cos.