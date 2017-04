L'Estat torna a retallar el pressupost dedicat a Cultura

Tothom sosté que la cultura és imprescindible però no deixa de rebre tisorades. Aquest any torna a ser una de les partides més maltractades dels pressupostos: baixa a 801 milions, un 0,7% menys que el 2016 (els pressupostos estaven prorrogats perquè hi havia un govern en funcions) . L'austeritat fa temps que dura: el 2010, el pressupost que l'estat espanyol va dedicar a Cultura va ser de 917,2 milions, el 2011 es va reduir a 789,3, i el 2013 va passar a ser de 721,21 milions. Les pèrdues van continuar fins al 2015, any en què hi va haver una remuntada amb un augment del 7,2% i van passar a ser de 803 milions.

Entre els sectors més perjudicats hi ha el teatre, amb una reducció del 5,4% (passa de 53,47 a 50,6 milions d'euros). En canvi, l'estat espanyol augmenta la seva aportació al cinema en un 13,8% (de 74,53 a 84,86 milions d'euros). Això sí, el setè art continuarà rebent el flagell del 21% d'IVA. Hi haurà una rebaixa de l'IVA cultural del 20 al 10% però només afectarà els espectacles en directe.

El sector editorial tampoc surt perjudicat i rebrà un pressupost de 8,42 milions (l'any passat va ser de 7,46). Música i dansa rebran 100 milions d'euros (l'augment és del 5,1%), museus i exposicions rebran 153 milions d'euros (pràcticament el mateix que l'any passat). Tampoc no varia gaire el pressupost dedicat a biblioteques i arxius, que és de 70 milions d'euros.

Una altra perjudicada és la llei de la memòria històrica, aprovada fa deu anys, que torna a quedar-se amb 0 euros. El febrer del 2008, en una entrevista a '20 Minutos', Mariano Rajoy deixava ben clar quina era la seva postura: “Jo eliminaria tots els articles de la llei de memòria històrica que parlen de donar diners públics per recuperar el passat. No donaria ni un sol euro públic a aquests efectes”. I ha complert: la partida el 2013 va ser de 0 euros. I així ha sigut successivament fins ara.