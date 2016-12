La primera pel·lícula animada d’‘El Petit Príncep’, amb l’ARA

La història i els valors d’ El Petit Príncep no han perdut ni un gram de vigència més de 70 anys després de la seva publicació. De fet, la prorrogació del musical dirigit per Àngel Llàcer a la Barts és la punta de l’iceberg de com l’obra més popular d’Antoine de Saint-Exupéry s’ha convertit en un fenomen global i incombustible. Del llibre se n’han venut més de 150 milions d’exemplars en més de 250 llengües i se n’ha fet una vintena d’adaptacions teatrals i audiovisuals. En qualsevol cas, utilitzar la imatge i l’imaginari de Saint-Exupéry no és fàcil. Obtenir els permisos requereix passar un filtre: els quatre nebots de l’escriptor i aviador que concedeixen les llicències no volen fer negoci a qualsevol preu. No revelen els beneficis que aconsegueixen anualment però sí que hi ha 10.000 productes inspirats en l’obra, la venda dels quals genera uns 100 milions d’euros anuals.

En el terreny audiovisual, una de les últimes versions destacades d’ El petit príncep és la que el director de Kung Fu Panda, Mark Osborne, va presentar fora de competició a l’edició del Festival de Canes del 2015. És la primera versió animada del clàssic. La protagonista és una nena que viu amb la seva mare, que és molt exigent. Després de conèixer el seu nou veí, un aviador excèntric, emprendrà amb ell un viatge màgic i emocionant per l’univers del Petit Príncep. Aquest DVD d’ El Petit Príncep es podrà aconseguir amb l’ARA a partir de demà, 31 de desembre, fins al 8 de gener.