Els promotors de la gira de Joaquín Sabina denuncien "frau a la revenda d'entrades"

L'anomenat 'mercat secundari' de venda d'entrades per a concerts i espectacles segueix generant polèmica. Els promotors de la gira de Joaquín Sabina (TheProject, Get In i Riff) i l'oficina de management de l'artista (Berry Producciones), asseguren en un comunicat que estan "indignats" amb el que està succeint amb la revenda d'entrades de la gira.

"Advertim que les webs de revenda no tenen cap manera de garantir que les entrades que revenen siguin autèntiques, vàlides i que no hagin estat duplicades. Per tant, ningú que hagi comprat una entrada a la revenda pot estar segur que entrarà al concert", diu el comunicat, que també assegura que "la diferència amb els preus oficials suposa un lucre aliè a Joaquín Sabina i als seus promotors".

Els promotors de la gira dirigeixen les acusacions contra els portals de revenda Viagogo.com i Viagogo.es, que ofereixen entrades per a un concert de Sabina a La Corunya, la venda oficial de les quals va quedar ajornada. És a dir, unes entrades que no s'han posat a la venda es poden adquirir, sense cap garantia, en aquestes webs. "Viagogo.com i Viagogo.es estan oferint entrades de revenda per a aquest concert, confonent al públic amb suposades preinscripcions, falsos anuncis d'entrades exhaurides i compravendes fraudulentes d'entrades inexistents. Per això, anunciem que denunciarem aquests fraus davant la Justícia perquè s'exigeixin les responsabilitats que correspongui", diu el comunicat, que afegeix que "la posada a la venda de les entrades per a aquest concert serà anunciada properament".

Les entrades per als concert de la gira de Sabina també les ofereix Seatwave, una empresa propietat de Ticketmaster que s'anuncia com a "venda d'entrades entre fans líder a Europa". Els preus de les entrades són molts més alts que els de la venda oficial. Per exemple, una entrada per a l'actuació de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi, que a Ticketmaster costa 38,50 euros, a Seatwave es ven a 80; i les de 99 a 145 euros. Curiosament, en el canal oficial de venda (Ticketmaster i la web de The Project) encara hi ha entrades disponibles.

El concert de Lady Gaga al Palau Sant Jordi del 22 de setembre també ha provocat la indignació de les persones que van quedar-se sense entrades quan es van posar a la venda, perquè van exhaurir-se en 20 minuts, però tot seguit ja n'hi havia de disponibles tant a Viagogo com a Seatwave. En el primer, aquest dimarts es venien un centenar d'entrades i en el segon més de 400.

Els promotors de la gira de Sabina reclamen al govern espanyol que, "de la mateixa manera que ja existeix una llei estatal que prohibeix la revenda al carrer, per a major claredat i per protegir els consumidors i al sector de la música, promogui urgentment una llei estatal que prohibeixi expressament la revenda en línia amb caràcter general, com s'ha fet a França i s'està fent a Itàlia i el Regne Unit".

El cas de les entrades nominals per al concert dels U2

Una de les mesures per evitar la revenda és que les entrades siguin nominals. És el que a fer Ticketmaster per al concert dels U2 que organitza Doctor Music a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de juliol. "Per evitar l'especulació –informava Ticketmaster–, un cop adquirides les entrades no serà possible canviar el nom de l'assistent". I és cert que a Seatwave, el 'mercat secundari' de Ticketmaster no es poden aconseguir entrades per al concert dels U2 a Barcelona, però sí per als d'altres ciutats europees.

En canvi, a Viagogo aquest dimarts hi havia més de 600 entrades disponibles per al concert a Barcelona, a més de 200 euros. Qui garanteix que siguin vàlides aquestes entrades? Una manera d'acabar amb la revenda seria que ningú comprés entrades en aquest 'mercat secundari'. Seria curiós veure com un concert que teòricament ha exhaurit les entrades es fa amb l'aforament mig buit.