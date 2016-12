10 propostes culturals per al cap de setmana nadalenc

Sabanes tropicals, glaceres, deserts i illes solitàries

Girona. Fins al 5 de març de 2017

L’exposició ' Gènesi' del brasiler Sebastião Salgado, un dels fotògrafs més prestigiosos del món, s’exhibeix al CaixaForum de Girona fins a principis de març. La mostra recull el treball de l’artista que, durant vuit anys, va recórrer alguns dels paratges més recòndits del planeta per retratar la natura en estat pur. En total, l’exposició està composta per un centenar de fotografies en blanc i negre d’animals, persones allunyades del món modern, i paisatges majestuosos amb les quals Salgado llança un missatge d’advertència sobre la fragilitat del planeta i el perill de destruir-lo a través de les accions humanes. Hi veurem des de regions polars fins a sabanes tropicals, passant per boscos, muntanyes dominades per glaceres, deserts abrasadors o illes solitàries. Espais intactes on la natura s’expressa en tota la seva grandesa i ens reclama el deure que tots tenim de protegir-la. De fet, l’obra sencera de Salgado fa una important crítica a la modernitat a través de l’estètica fotogràfica, que utilitza per qüestionar les prioritats econòmiques i socials que lideren el món contemporani.

El Cant de la Sibil·la

Barcelona. 24 i 25 de desembre

Hi ha dues opcions per sentir 'El cant de la Sibil·la'. El Cor de Cambra Francesc Valls presenta, per vuitè any consecutiu, la nit de Nadal, just abans de la Missa del Gall, la recuperació històrica d'aquest drama sacre a la Catedral de Barcelona, declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Com es tradició, el Cor encarrega a un autor de prestigi una revisió contemporània del Cant de la Sibil·la. Aquest any se li ha encarregat al compositor català, Bernat Vivancos.

Enguany també hi haurà l'oportunitat de veure Maria del Mar Bonet a la mitjanit de Nadal, cantant la peça a la parròquia de la Bonanova acompanyada a la flauta per Moslem Rahal, músic sirià membre del Cham Ensable de Damasc. El que es recapti anirà a parar íntegrament als projectes d'intervenció socioeducativa del Casal dels Infants.

540x306 Una pletòrica Maria del Mar Bonet encisa el Palau de la Música / JORDI GARRIGÓS Una pletòrica Maria del Mar Bonet encisa el Palau de la Música / JORDI GARRIGÓS

Circ contemporani a 9 Barris

Ateneu de 9 Barris. Fins al 22 de gener

Torna el Circ d'Hivern a l'Ateneu Popular de 9 Barris amb una nova producció, 'Invisibles', una reflexió sobre l'èxode. ' Invisibles' són sis artistes que combinen trapezi, escala d'equilibris, roda alemanya i quadrant rus amb guitarra, saxo, percussió, veu i dramatúrgia per explicar, en forma de conte contemporani, la història de la humanitat.

540x306 'Invisibles' parla de la fugida en busca d'un futur millor / CARLES CALERO 'Invisibles' parla de la fugida en busca d'un futur millor / CARLES CALERO

Al cinema... Canta!

Als cinemes d'arreu de Catalunya

'Canta!' és la pel·lícula d'animació de la setmana, en unes dates que les famílies van necessitades d'activitats d'oci. A la pel·lícula de Garth Jennings una colla d'animals tracta d'escapar-se d'una situació vital que no els satisfà a través de la música. Participen a un concurs de talents, organitzat per un coala productor en un intent desesperat de salvar el seu teatre.

Cicle de música i dansa clàssica

Barcelona. Fins al 22 de gener de 2017

Ja està en marxa una nova edició del cicle ' Promoconcert', que organitza un seguit de concerts i espectacles al Liceu, al Palau de la Música, a l’Auditori i al Teatre Nacional de Catalunya. Destaca el ' Gran Concert d’Any nou' (diverses dates), amb temes de Johan Strauss, a càrrec de la Strauss Festival Orchestra i l’Strauss Festival Ballet Ensemble; el ' Gran Concert de Nadal' (27 de desembre), amb música de Txaikovski i Beethoven; o el ' Trencanous' (22 de gener), a càrrec del Royal Russian Ballet.

540x306 La Royal Russian Ballet actuarà al Teatre Nacional de Catalunya / Royal Russian Ballet La Royal Russian Ballet actuarà al Teatre Nacional de Catalunya / Royal Russian Ballet

El procés d'emigració del Marroc a Catalunya

Barcelona. Fins al 19 de febrer de 2017

L’emigració del Marroc a Catalunya, que es va iniciar fa més de mig segle, ha construït un fort lligam entre aquestes dues societats. Actualment, prop de tres-centes mil persones d’arrels marroquino-catalanes viuen a Catalunya, i una cinquena part d’elles ja han nascut aquí. L’exposició ' Del Marroc i de Catalunya. Memòria viva entre emigració i arrelament', que inaugura avui el Museu d’Història de Catalunya, explica el context global per entendre les motivacions que van portar molts marroquins a marxar fora del seu país, així com les oportunitats que els va oferir Europa. Es complementa amb un audiovisual on s’entrevisten diverses persones marroquines emigrades a Catalunya que expliquen com ha estat la seva experiència personal.

540x306 Exposició 'Del Marroc i de Catalunya. Memòria viva entre emigració i arrelament' / MHC Exposició 'Del Marroc i de Catalunya. Memòria viva entre emigració i arrelament' / MHC

Un Nadal ple de cultura i història

Arreu de Catalunya. Fins al 8 de gener de 2017

Aquest Nadal serà impossible avorrir-se: els equipaments patrimonials de Catalunya (museus, monuments, biblioteques, etc.) han organitzat més de 150 activitats culturals. Per estar al dia i no perdre’s entre tanta oferta, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha habilitat una agenda online. Destaquen propostes com el taller infantil ' Converteix-te en romà', al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; les activitats creatives al voltant de la pintura rupestre, els herois i els espectacles i jocs de l’Antiga Roma, al Museu d’Arqueologia de Catalunya; i un taller de fanalets i decoracions de Nadal, al Monestir de Sant Pere de Galligants (MAC-Girona). A més, la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona ha impulsat la campanya ' Nadal al Museu', que ofereix activitats per a tots els públics a 27 museus.

Les formes i els colors del bosc, segons Koldo Badillo

Arbúcies. Fins al 8 de gener de 2017

El Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, acull l’exposició fotogràfica ' Del caos al laberinto', de l’artista basc Koldo Badillo, que obre la segona part del Foto-Montseny 2016. Es tracta de fotografies realitzades als boscos d’Euskal Herria en un assaig estètic de com el caos natural de l’interior dels boscos esdevé un laberint visual en les imatges. A través de 35 fotografies, l’autor capta els matisos del bosc i els canvis que provoquen les diverses estacions.

540x306 Una fotografia de Koldo Badillo / Una fotografia de Koldo Badillo Una fotografia de Koldo Badillo / Una fotografia de Koldo Badillo

Molt Bach i un àbac

Mercat de les Flors. Fins al 15 de gener

La coreògrafa Àngels Margarit estrena al Mercat de les Flors un espectacle familiar. 'Back àbac' parteix de la música de Bach en moltes de les seves versions i de l'univers plàstic de M. C. Escher i vols explorar la geometria, les formes, les matemàtiques, l'infinit, l'ordre... A sobre l'escenari, un gran àbac de fusta que permet als ballarins i artistes de circ –vestits cadascun d'un color– jugar amb les formes i els conceptes. Un espectacle per a canalla a partir de 8 any que no vol explicar una història sinó obrir finestres interpretatives i inspirar la seva imaginació.

540x306 'BACK ÀBAC' d'Àngels Margarit / ROS RIBAS 'BACK ÀBAC' d'Àngels Margarit / ROS RIBAS

La Casa Batlló es vesteix de Nadal

Barcelona. Fins al 9 de gener de 2017

La Casa Batlló aposta per un Nadal nevat. A més d’oferir una escena nadalenca a la seva façana principal, ha organitzat la visita especial ' Està nevant a la Casa Batlló', en la qual els visitants podran passejar-se per l’interior de l’edifici mentre neva, gràcies als efectes especials dissenyats per a generar la impressió de la caiguda de la neu. El Pati Modernista també oferirà una posada en escena nadalenca.