10 propostes culturals per al cap de setmana de Cap d'Any

La llarga relació entre el cinema i les arts plàstiques

Barcelona. Fins al 26 de març

L’exposició ' Art i cinema. 120 anys d’intercanvis', que acull el CaixaForum de Barcelona, explora el deute del cinema amb les arts plàstiques al mateix temps que ens fa reflexionar sobre com el setè art ha servit d’inspiració per a tota la resta d'arts. Per fer-ho, la mostra inclou 349 peces –films, videoinstal·lacions, pintures, fotografies, dibuixos, cartells i objectes, com també vestits i llibres–, de diversos artistes i cineastes, aportades majoritàriament per la Cinémathèque Française. Durant el recorregut trobem diverses associacions sorprenents entre cinema i art. Per exemple, per explicar com els primers cineastes van buscar la inspiració en els pintors impressionistes l’exposició mostra una pintura de Monet on es pot veure el trencant de les onades al costat d’un film dels germans Lumière, rodat a la costa de Biarritz. També podem trobar semblances entre Charles Chaplin i els artistes d’avantguarda, entre Dalí i Hitchcock o entre Jean-Luc Godard i Andy Warhol o Yves Klein, entre altres. L’exposició està estructurada per dècades, des del segle XIX fins a l’actualitat.

Circ de Nadal

Ateneu de 9 Barris. Fins al 22 de gener

El Circ d'Hivern de l'Ateneu de 9 Barris és una de les garanties per veure circ contemporani de qualitat (com també ho és 'Rhümia', al Teatre Lliure). 'Invisibles' n'és un magnífic exemple: un espectacle en què l’excel·lència dels exercicis se supedita a la poètica de l’espai i del moviment, en què la pirueta es posa al servei d’una idea, d'un tema: la fugida. Amb música rock, tots els artistes mostren les seves habilitats seguint un senzill fil conductor apte per a tots els públics.

540x306 Invisibles és una aproximació circense a la fugida. / CARLES CALERO Invisibles és una aproximació circense a la fugida. / CARLES CALERO

Marató Indiana Jones

Cinema Phenomena. 1 de gener

Una marató de la trilogia original d'Indiana Jones, l'arqueòleg més famós de la història del cinema. Una saga amb la qual el director Steven Spielberg i George Lucas van voler retre homenatge a les produccions d'aventures que es projectaven a les sessions matinals dels dissabtes durant els anys 30 i 40. Ara, al Phenomena ho transformen en una sessió de diumenge a la tarda on es podrà gaudir amb la màxima qualitat cinèfila d''En busca del arca perdida' (1981), 'Indiana Jones y el templo maldito' (1984) i 'Indiana Jones y la última cruzada' (1989).

540x306 Indiana Jones Indiana Jones

Escenes típiques del Nadal a casa nostra

Figueres. Fins al 8 de gener

L’exposició ' Del Nadal a Reis', que es pot veure al Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), mostra les escenes més típiques nadalenques de casa nostra i explica l’origen d’aquestes tradicions, complementades amb una mostra de boles de neu i de capses de música. Des dels àpats dolços que s’acostumen a menjar, com ara les neules o les figuretes de massapà, fins a les representacions dels pastorets, passant per la Grossa, el dia de Sants Innocents, l’Home dels Nassos, els Reis d’Orient o el caganer, entre altres.

La cultura africana a través dels objectes

Barcelona. Fins al 28 de febrer

Aquesta exposició és el resultat visible del projecte ' Diàlegs amb Àfrica', fruit de la col·laboració entre el Museu Etnològic-Museu de Cultures del Món de Barcelona –on es pot veure la mostra–, investigadors de la Universitat de Barcelona i catalans d’origen africà. El projecte va consistir a convidar alguns africans catalans que expliquessin les històries dels seus objectes i que dialoguessin amb les peces de les col·leccions africanes del Museu. La mostra forma part també del projecte de diversos museus etnològics europeus SWICH (Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage), que promou la realització d’exposicions col·laboratives amb poblacions originàries d’altres llocs que també estan presents a les col·leccions d’aquests museus.

Flic, festival de literatures i arts infantil i juvenil

Barcelona. Fins al 5 de febrer

El Flic, festival de literatures i arts infantils i juvenils, s’inicia aquest any amb un cicle de cinema a la Filmoteca de Catalunya que inclou títols com ' La Ventafocs' (7 i 8 de gener, 17 h), ' Persépolis' (31 de desembre, 19 h) o ' L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta' (28 i 29 de gener, 17 h). El 4 i el 5 de febrer tindrà lloc la Festa de la Literatura al CCCB, amb activitats per a tota la família, una trobada que vol incentivar l’acció literària en espais o indrets poc habituals.

540x306 'Persépolis', un dels films que es projecta dins del festival FLIC / FLIC 'Persépolis', un dels films que es projecta dins del festival FLIC / FLIC

Un segle de dinosaures a Catalunya

Isona i Conca Dellà. Fins al 15 de gener

El Museu de la Conca Dellà (Pallars Jussà) ofereix l’exposició ' Dinosaures de Catalunya: un segle de descobertes', que commemora els 100 anys de la primera troballa de restes de dinosaure a Catalunya. Es tracta d’una mostra que es va inaugurar el juny passat a Talarn (Lleida) –municipi on es va trob la primera resta– i que ja ha fet l’itinerari per la Masieta de Mont-rebei, Salàs de Pallars i la Pobla de Segur. L’exposició se centra en l’excepcional registre català en fòssils de dinosaures i recorre les principals fites científiques d’aquests 100 anys. Tot va començar a mitjans del 1916, quan les obres de construcció d’una presa a Talarn van permetre extreure un fòssil que esdevindria la primera resta de dinosaure trobada a Catalunya, en concret era un fèmur dret de titanosaure d’uns 70 milions d’anys d’antiguitat.

'Mapping' 'La llum de Sant Pau'

Barcelona. Fins al 6 de gener

El recinte modernista de Sant Pau commemora el solstici d’hivern amb el 'mapping' ' La llum de Sant Pau'. La projecció lumínica vol ser també un homenatge a l’arquitectura modernista i a l’obra de Domènech i Montaner, que vinculava directament les seves obres a les formes naturals.

540x306 Un mapping recrea l'arribada del solstici d'hivern a l'edifici modernista de l'hospital de Sant Pau / RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU Un mapping recrea l'arribada del solstici d'hivern a l'edifici modernista de l'hospital de Sant Pau / RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU

Els dibuixos de Pilarín Bayés en un pessebre

Palafrugell. Fins al 5 de gener

El Museu del Suro acull un pessebre molt original de grans dimensions amb figures dibuixades per la il·lustradora Pilarín Bayés. El pessebre es va crear fa tres anys amb motiu de l’edició del llibre 'Les figuretes del pessebre' (La Galera, 2013), escrit per Lola Casas i il·lustrat per Bayés. També es repeteix la iniciativa 'Hem perdut el caganer!', un concurs a través d’Instagram que consisteix a trobar la figura del caganer.

Cap d'any al teatre

Teatre Condal. 31 de desembre

Molts teatres ofereixen un Cap d'Any teatral, amb raïm, campanades i música. A banda de les funcions que ja estan en marxa –des de 'Scaramouche', al Victòria, fins a 'La taverna dels bufons', al Romea, amb Joan Pera, un dels artistes que més caps d'any ha fet al teatre–, el Mag Lari ha preparat una sessió especial per a aquesta nit. Trucs impossibles, humor del seu i altres sorpreses màgiques esperen els assistents a 'Una nit amb el Mag Lari'.