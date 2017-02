10 propostes culturals per al cap de setmana

Els millors documentals de la revolució cubana, a la Filmoteca

Barcelona. Fins al 28 de febrer

La Filmoteca de Catalunya programa el cicle ' Per un cinema impossible. Documental i avantguarda a Cuba (1959-1972)', una retrospectiva sobre el moviment documental al voltant de la revolució cubana. El cicle està integrat per obres de nous creadors sorgits a partir del 1959 i de cineastes estrangers que van voler aportar la seva mirada d’aquell moment històric. Alguns dels temes que aborden els films són el període republicà de Cuba (' ¡Viva la República!', 1972), la base naval de Guantánamo ( 'Guantánamo', 1967), o la frustrada invasió nord-americana de la badia de Cochinos ( 'Girón', 1972). Destaca també una sessió formada per tres films de Santiago Álvarez, el més capdavanter dels directors d’aquella avantguarda, que tindrà lloc el 14 i 18 de febrer. Les dones també van tenir un paper important en el cinema cubà de la Revolució. És el cas de Sara Gómez, de qui projectaran tres films: un retrat sobre els habitants de l’illa de Pinos ( 'En la otra isla', 1968), una reflexió sobre el fet de ser illenc ( 'Iré a Santiago', 1964), i una immersió a la percussió cubana ( '...y tenemos sabor', 1967).

La versió d’Olbeter d’’El somni de Gulliver’, al TNC

Barcelona. Fins al 26 de febrer

La versió de Roland Olbeter del clàssic ' El somni de Gulliver' –que es va estrenar el juliol al festival Grec–, arriba ara al Teatre Nacional de Catalunya. A l’obra, el viatge de Gulliver als confins de l’univers transcorre d’una manera molt original, a través de m arionetes robotitzades, vídeos i música.

540x306 'El somni de Gulliver' arriba al TNC de la mà de Roland Olbeter / TNC 'El somni de Gulliver' arriba al TNC de la mà de Roland Olbeter / TNC

'Cendrós, un empresari d'acció', al Palau Robert

Barcelona. Fins al 30 d'abril

L’exposició ' Cendrós, un empresari d’acció!', que acull el Palau Robert, és un recorregut per la vida i obra de Joan Baptista Cendrós i Carbonell (Barcelona 1916-1986), l’industrial de l’ aftershave Floïd, que no només va provocar una revolució en el món de la cosmètica masculina, sinó que també va convertir-se en un dels mecenes més originals del segle XX a Catalunya.

La mostra se centra en les accions més rellevants que va protagonitzar Cendrós. Entre altres, va ser un dels cinc fundadors d’Òmnium Cultural (1961), ideòleg del Premi Sant Jordi (1959), i responsable de la publicació en català de les novel·les de James Bond. A més, va aconseguir publicar en català els ' Tròpics' d’Henry Miller, i va descobrir Terenci Moix.

El fenomen dels fotollibres a Catalunya

Cerdanyola del Vallès. Fins al 13 d'abril

L’exposició ' Fotollibres. Aquí i ara' arriba al Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès, després de passar pel Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona, l’Espai d’Art Moritz de Cornellà i el Museu de Granollers. Es tracta d’una mostra que pretén apropar al públic el fenomen recent del llibre de fotografia, ja que aquest s’ha convertit en la millor eina de difusió per a una nova generació de fotògrafs. Hi participen diversos artistes, com ara Ricardo Cases, Miren Pastor, Salvi Danés, i Laia Abril, entre altres.

Quins vestits eren tendència durant els segles XVIII-XX?

Tàrrega. Fins al 19 de març

En la mostra ' Vestir la Moda. Modes de vestir a les terres de Lleida s. XVIII-XX', del Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, s’exhibeixen una seixantena de peces de roba que permeten entendre, a través del vestuari de la població, el procés de canvi social i econòmic que va viure Europa en aquella època. Un moment clau que permet comprendre també com vestim avui en dia. Hi trobem des de roba quotidiana fins a vestits de mudar, de cerimònia i complements.

540x306 Una exposició mostra com ha canviat la nostra manera de vestir / MUSEU COMARCAL DE L'URGELL Una exposició mostra com ha canviat la nostra manera de vestir / MUSEU COMARCAL DE L'URGELL

Una mostra explica com vivien els neandertals

Moià. Fins al 5 de juny

El Museu de Moià inaugura una exposició a partir de la dent del “ nen neandertal de Moià”, trobada durant una campanya d’excavació per l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), i que ara s’exposa per primera vegada. A més, la mostra compta amb una cinquantena de peces més d’indústria lítica i restes d’animals trobades a la cova de les Toixoneres. L’exposició ' Neanderlife. Moments de la vida neandertal' és un recorregut amè i didàctic per les característiques de la vida de les poblacions neandertals fa milers d’anys. Es vol aprofundir en qui i com eren, com poblaven l’entorn, com s’alimentaven o com construïen les seves eines a partir del coneixement obtingut a través de les excavacions arqueològiques realitzades en diversos llocs del nostre territori.

Engega el festival de cinema basc

Barcelona. Fins al 25 de febrer

Els Cinemes Girona són la seu d’una nova edició del Festival de Cinema Basc a Barcelona, el ' Zinemaldia.Cat'. Es projectaran films de ficció destacats com ' Acantilado' (avui, 22 h), que comptarà amb la presència d’Helena Taberna, la directora, ' Igelak' (demà, 22 h) o ' Gernika' (18 de febrer, 22 h), i altres que sorprendran el públic com els documentals ' Voces de papel' (diumenge, 18 h) o ' Pedaló' (17 de febrer, 20 h).

Tret de sortida del circ de Figueres

Figueres. Diumenge 12

El diumenge a les 12h del migdia, el pati d’armes del Castell de Quermançó, viurà el tret de sortida de la 6a edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres amb l’actuació de la primera atracció. Es tracta del Trio Trilogy d’Etiòpia que presentaran el seu número de contorsió extrema. Al festival, de divendres a dilluns de la setmana que ve, hi haurà més artistes que en cap altra edició anterior, fins a 88, amb 24 atraccions totalment inèdites a Europa que representen 17 disciplines circenses. Hi haurà 9 'troupes' d’entre 4 a 20 artistes; 39 xinesos, 18 russos i 10 etíops. Entre les atraccions d’enguany en destaca la presència d’alguns dels números guanyadors en els principals festivals internacional de circ extraeuropeus: en concret en els certàmens celebrats a Moscou, Odessa (Ucraïna), Wuhan (Xina) o Shijiazhuang (Xina).

Cheek by Jowl i Shakespeare a Sant Cugat

Teatre-Auditori de Sant Cugat. Diumenge 12

El Teatre-Auditori de Sant Cugat acollirà l'única funció a Catalunya de 'The Winter’s Tale', la versió que el director Declan Donnellan i la seva companyia Cheek by Jowl fan del clàssic de William Shakespeare. La companyia, de gran trajectòria internacional, ha vingut a Catalunya sovint, amb actors russos i francesos, i ara és el torn dels anglesos, que interpretaran l'obra on Shakespeare va trencar les tres unitats aristotèliques, de l’espai, el temps i l’acció.

540x306 'Winter's tale' / CHEEK BY JOWL 'Winter's tale' / CHEEK BY JOWL

Totes les cares de Peter Hujar

Fundació Mapfre. Fins al 30 d'abril

La Fundació Mapfreha presentat l’exposició més ambiciosa que s’ha dedicat mai al fotògraf Peter Hujar (1934-1987). Titulada Peter Hujar: a la velocitat de la vida, inclou 160 fotografies, la majoria de les quals provenen de la Morgan Library de Nova York. Peter Hujar és conegut sobretot per ser un retratista des de dins de la vida bohèmia del Downtown novaiorquès des dels anys 60 fins als 80: va immortalitzar figures del món literari, la dansa, la música, el cinema i l’art com Susan Sontag, John Waters, John Cage, William S. Burroughs, Paul Thek, Bob Wilson, Philip Glass; i també drag-queens i personatges desconeguts. També era un símbol de la lluita pels drets homosexuals. Una de les virtuts de la mostra és que reflecteix la complexitat de l’obra de Hujar.