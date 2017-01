10 propostes culturals pel cap de setmana

'Plou, neva, pinta', una mostra de pintura expandida

Caldes d'Estrac. Del 21 de gener al 2 d'abril

L’exposició col·lectiva ' Plou, neva, pinta' arriba demà a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac. La mostra, produïda pel Centre d’Art La Panera i el Museu d’Art Jaume Morera, reflexiona sobre l’anomenada “pintura expandida”, que entén com a obres pictòriques produccions que parteixen de l’espai, el gest, l’objecte, la fotografia o, fins i tot, dels dispositius digitals. Aquestes noves tècniques eixamplen els límits tradicionals de la pintura per convertir-la en una tècnica multidisciplinària que s’ha anat desenvolupant al llarg dels segles XX i XXI a partir de la investigació i l’experimentació d’artistes. 'Plou, neva, pinta' sorgeix de la voluntat d’apropar les noves perspectives de la pintura contemporània als infants, seguint la línia de les passades exposicions realitzades pel Centre d’Art La Panera, com 'R + R + R', a partir de l’obra Calaixera de Curro Claret (2011) o 'Dibuixa!' (2013). Posteriorment, la mostra passarà per la Sala Muncunill de Terrassa, a l’Espai Moritz de Cornellà, al Museu Abelló de Mollet del Vallès i al Centre Cultural El Casino de Manresa.

Eugène Green: el cineasta barroc

Barcelona. Fins al 29 de gener

La Filmoteca de Catalunya acull fins a finals de mes el cicle ' Eugène Green: el cineasta barroc', dedicat a un dels directors més insòlits del cinema actual. Green és conegut sobretot per la gran passió que sent pel teatre barroc francès, fet que es reflecteix en molts dels seus films que aquests dies es podran veure a la Filmoteca.

Alguns dels exemples són el documental ' Faire la parole' (2015), que plasma la quotidianitat dels joves espanyols i francesos que decideixen viure en euskera a Iparralde o ' A religiosa portuguesa' (2009), que reviu la figura de la monja Mariana Alcoforado i el seu epistolari amorós a la Lisboa actual. ' Toutes les nuits' (2001) i ' Le pont des Arts' (2004) són altres films que es projectaran.

'Faire la parole', un film d'Eugène Green / Filmoteca de Catalunya

Els vincles històrics de Girona amb l'aigua

Girona. Fins al 2 d'abril

La mostra ' La Girona de l’aigua', que acull el Museu d’Història de Girona, presenta els vincles històrics que ha tingut la ciutat de Girona amb l’aigua i que han repercutit en tots els aspectes de la ciutat: en la seva fesomia urbana, en la seva economia, en la seva cultura, en la seva trajectòria històrica i, fins i tot, en la personalitat i caràcter dels seus habitants. Parla de l’aigua com a gran font de riquesa, però també com a element de gran preocupació a causa de les constants inundacions que, des de fa segles, pateix la ciutat.

Narcís Roget, una visió inèdita de l’Empordà

Figueres. Fins al 5 de febrer

El Museu de l’Empordà acull una mostra dedicada a les fotografies de Narcís Roget (1873-1950), un figuerenc que va immortalitzar la seva ciutat i comarca durant els primers anys del segle XX. L’exposició 'Narcís Roget, una visió inèdita', que recull el fons prestat per la família, està basada en el treball de recerca de Batxillerat d’en Pol Vidal Prats (rebesnét de Narcís Roget), reconegut amb el IX Premi de recerca Albert Compte que cada any convoca l’Institut d’Estudis Empordanesos.

Una imatge de Figueres a principis del segle XX / Narcís Roget

Una mostra interactiva amb més de 50 artistes

Barcelona. Fins al 29 de gener

El Harddiskmuseum, que ara es pot veure a l’ Arts Santa Mònica, és un museu d’obres d’art consistents en arxius digitals únics al món. L’exposició ha estat concebuda per l’artista Solimán López (Burgos, 1981) com una obra d’art col·lectiu i conté vídeos, interactius, multimèdia, web, àudio, text, etc. Més de 50 artistes de tot el món, com Aram Bartholl, Laís Pontes, Gregory Chatonsky, Rubén Tortosa, María Cañas, Rosana Antolí, Jorge Castro, entre altres, participen en aquesta iniciativa que Solimán ha portat ja a més de 5 països i que aterra a Barcelona en la seva vuitena sessió. El projecte també pretén recopilar obres d’artistes residents a la ciutat i es presenta en primícia en la seva versió en realitat virtual gràcies a la col·laboració amb l’empresa VRANVIC, on l’espectador podrà submergir-se en aquest particular museu.

Engega el 27è Festival de Jazz de Granollers

Granollers. Fins al 24 de març

Avui comença el Festival de Jazz de Granollers, dedicat enguany al dibuixant Amador Garrell i Soto en el centenari del seu naixement. En la cita musical, que té com escenari principal el Casino, destaquen bandes com els francesos Impérial Orphéon, l’holandès Reinier Bass o l’italià Claudio Sanfilippo. Pel que fa a grups catalans, hi ha l’ Esmuc Jazz Project, Marco Mezquida i Sergi Sirvent None, entre altres.

'Joc al Ninot', un cicle de titelles per als més petits

Lleida. Del 22 de gener fins al 25 de febrer

Torna el cicle ' Joc al Ninot' al Centre de Titelles de Lleida. La cita, pensada per als més petits, acull cinc funcions durant els pròxims cinc diumenges al matí. Algunes propostes són ' Kissu', del Centre de Titelles de Lleida, ' Dins la panxa del llop', de la Cia De paper o ' 7 ratolins', de Petit Bonhomsón.

'Kissu', un dels espectacles del cicle Joc al Ninot / Centre de titelles de Lleida

Els trets de Tiana Negra

Tiana. Fins diumenge

L'italià Flavio Soriga és el convidat internacional de la cinquena edició del festival Tiana Negra, que tindrà lloc aquest cap de setmana a la localitat del Maresme. Centrat exclusivament en la novel·la negra en català, el festival ha aconseguit fer-se un lloc en el sector i fidelitzar el públic. En els seus cinc anys de vida, tant els assistents com les activitats han augmentat considerablement. Divendres es farà homenatge a Andreu Martín i es lliurarà el premi. Es faran diverses taules rodones amb escriptors com Ramon Solsona, Anna Maria Villalonga, Núria Cadenes, Fàtima Llambrich, rafael Vallbona i una xerrada amb el dolent de 'Nit i Dia', l'actor Marc Martínez.

Macarrons, hostalera!

Biblioteca de Catalunya. Fins al 26 de febrer

El director teatral Pau Carrió ha posat en joc la seva experiència sentimental per polir els jocs amorosos del muntatge de L’hostalera, de Carlo Goldoni, que es veurà a la Biblioteca de Catalunya, produït per La Perla 29. “Parlem de l’amor, o dels amors -diu Carrió-. La gràcia de Goldoni és que no és reduccionista, fa ric l’amor, fa que cada personatge visqui un amor diferent o diferents amors”. El públic no només estarà assegut en tauletes amb estovalles de quadres blancs i vermells, sinó que també estarà convidat a un plat de macarrons a la mitja part i podrà escoltar les cançons d’amor que la companyia tocarà en directe.

'L'hostalera': jugar a l'amor i intentar no agafar-s'hi el dits / DAVID RUANO / LA PERLA 29

100 funcions d''Art'

Teatre Goya. Diumenge

Aquest diumenge el Teatre Goya celebra la funció número 100 d''Art', la comèdia de Yasmina Reza. Se sortejarà un quadre blanc similar al de l'obra signat pels actors i hi haurà pastís. “El meu amic Sergi ha comprat un quadre. És una tela, si fa no fa, d’un metre seixanta per un metre vint, pintada de blanc”. Són les dues primeres frases que desencadenen una de les bombes teatrals més grans de les últimes dècades, que al Goya ha tornat a tenir un èxit de públic inqüestionable.