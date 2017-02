Una lliçó de psicoanàlisi deixa la Berlinale vista per a sentència

En la primera escena d’ Ana, mon amour, el drama romanès que ahir va tancar la secció oficial del Festival de Berlín, dos estudiants universitaris, el Toma i l’Ana, parlen de filosofia mentre les rialles de la conversa i el llenguatge dels cossos revelen a l’espectador una tensió eròtica entre ells a punt d’alliberar-se. Al final, el que esclata no és el seu desig sinó un atac de pànic de l’Ana que es converteix en l’inesperada excusa per al primer fregament lúbric de la parella. La relació sentimental que s’inicia llavors entre ells estarà marcada pel trastorn psicològic de l’Ana, que té les seves arrels en una adolescència difícil i la complicada relació amb el seu pare adoptiu.

Tot i que ho pugui semblar, Ana, mon amour no parla de malalties mentals sinó dels mecanismes psicològics que entren en joc en una relació disfuncional, de com el mateix trastorn es pot convertir en el gran lligam d’una parella, l’adhesiu que els uneix. I, en aquest sentit, és molt significatiu que el director romanès Călin Peter Netzer -que el 2013 va guanyar per sorpresa l’Os d’Or amb Mare i fill - se centri en la perspectiva masculina: com insinua el títol, ell és el veritable protagonista d’una pel·lícula que té una estructura narrativa de trencaclosques fragmentat en el temps que recorda a la d’altres retrats de la descomposició conjugal com Dos a la carretera i Blue Valentine ; també aquí l’alopècia del protagonista serveix de marcador temporal.

Tanmateix, verbalitzar els conflictes a través de les sessions de teràpia del protagonista provoca que, en alguns moments, Ana, mon amour sembli més un cas pràctic d’un curs de psicologia de la parella que un relat dramàtic: una lliçó de psicoanàlisi molt il·lustrativa de les forces psicològiques que sostenen una relació de codependència i, fins i tot, de la societat patriarcal romanesa, però mancat d’universalitat i progressió emocional.

Un ‘thriller’ xinès i tarantinesc

L’altre focus d’interès de l’última jornada de la competició despertava d’entrada una curiositat natural entre la premsa. ¿Un thriller xinès d’animació? Have a nice day, de Liu Jian, era un dels legítims aspirants a raresa d’aquesta Berlinale des d’abans de començar el festival, però aquest film noir tan poc ortodox cal situar-lo més aviat en l’àmbit d’influència del cinema criminal de Tarantino i la comèdia de gàngsters postmoderna. La història no té res d’especial: uns diners robats a un peix gros de la màfia xinesa, un assassí eficient i despietat a la recerca del botí i un munt de víctimes de la seva pròpia cobdícia. A la Xina postcomunista no sembla haver-hi ningú innocent.

Cinema xinès d’inspiració clarament hollywoodenca i discurs social reduït a la mínima expressió, l’animació no deixa de ser un detall anecdòtic a Have a nice day : de moviments rígids i poc expressius, el dibuix no aporta gaire cosa a la narració tret d’un interludi oníric. La pel·lícula es podria haver rodat perfectament amb actors, però potser aleshores no hauria cridat tant l’atenció dels programadors del festival. Sigui com sigui, la violència d’algunes morts, els cops d’efecte i la concatenació de situacions truculentes fan d’aquesta pel·lícula una candidata ideal a projectar-se en el pròxim Festival de Sitges, on probablement trobarà un públic més còmplice que a la Berlinale.

Un Os d’Or que apunta a Finlàndia i una actriu que pot fer història

Un palmarès just d’aquesta irregular Berlinale hauria de premiar ex aequo els films d’Aki Kaursismäki i Hong Sang-soo, però la temàtica social de The other side of hope inclinarà la balança a favor del finlandès, excepte sorpresa de la brasilera Joaquim o la xilena Una mujer fantástica, que té en l’actriu transgènere Daniela Vega la gran favorita a un premi interpretatiu que faria història. Pel que fa al millor actor, la lluita hauria d’estar entre el protagonista de Joaquim i el Geoffrey Rush de Final portrait, i la quota alemanya serà probablement per a Bright nights.