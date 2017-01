Un quadre "perdut" de Dalí se subhasta a Londres

260x366 La casa Bonhams subhastarà l'obra "perduda" de Dalí / BONHAMS La casa Bonhams subhastarà l'obra "perduda" de Dalí / BONHAMS

El 2 de març la casa Bonhams de Londres subhastarà 'Figura de perfil (La germana Anna Maria)', una obra molt poc vista de Dalí datada el 1925, de la qual únicament se'n tenia referència per una fotografia en blanc i negre. Es tracta d'un oli de la primera etapa de Dalí que es complementa amb un seguit de retrats que va fer de la seva germana durant els anys 20. La peça només es va exhibir una vegada el mateix any de la seva creació a la Sala Dalmau de Barcelona.

"Feia molt de temps que no en sabíem res i fins i tot al nostre catàleg raonat, que ara canviarem, constava tècnica desconeguda, mides desconegudes", ha explicat la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, que ha afegit que se sap que l'obra "ha estat en col·leccions particulars", molt probablement en mans de la família o amics propers. "Pensem que un dels propietaris podria haver estat Joaquim Cusí, que tenia els laboratoris Cusí a Figueres i era molt amic de la família", remarca.

Aguer assegura que 'Figura de perfil' és una obra de gran valor, tot i que als Museus Dalí ja disposen de moltes pintures de la primera època de l'artista. "El Dalí primerenc està molt representat; en aquest sentit, és important i no ho és", diu. La casa Bonhams es va posar en contacte amb Aguer per comunicar-ne la troballa i per aconseguir dades. Al mateix temps, la fundació podrà complementar la breu informació que disposa amb una imatge a color de l'obra "perduda".

El retrat situa Anna Maria Dalí asseguda i de perfil davant de la finestra de la casa familiar d'es Llané de Cadaqués. Es tracta de la mateixa escena (tot i que amb una posició diferent) que recrea el conegut retrat 'Figura en una finestra', que també data del 1925 i que es pot veure al Museu Nacional Reina Sofia de Madrid.