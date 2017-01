De què parlarem el 2017?

Una vegada més, el sector cultural arrenca l’any esperant que siguin ateses pregàries com ara la reducció de l’anomenat IVA cultural i l’aprovació d’una llei de mecenatge. Tanmateix, la vida no s’atura i hi ha dotze mesos al davant amb una bona colla de propostes destinades a marcar l’agenda cultural. També hi ha qüestions que ja va sent hora que s’entomin, com ara el desplegament del Pla Integral de la Música i relleus en la direcció de festivals i equipaments que poden portar fins i tot canvis de model.

LLIBRES

Jaume Cabré Sis anys després de l’èxit de Jo confesso, Jaume Cabre torna a la narrativa amb Quan arriba la penombra, un recull de relats sovint interconnectats que publicarà Proa el 5 d’abril. Serà un dels títols més rellevants de Sant Jordi.

Fira de Bolonya La literatura catalana serà la convidada d’honor a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, la més important del món en aquest gènere, que se celebrarà a la ciutat italiana del 3 al 6 d’abril. El director de l’Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, considera que la presència de la cultura catalana a Bolonya “pot marcar un abans i un després en la difusió de la literatura infantil i juvenil juvenil”.

Josep Palau i Fabre La Generalitat ha declarat el 2017 com l’any de celebració oficial de la vida i obra de Josep Palau i Fabre, coincidint amb el centenari del naixement del poeta i assagista. L’Any Palau i Fabre, comissariat per Manuel Guerrero, presenta un programa d’exposicions, conferències, concerts, projectes editorials i acadèmics per a la divulgació de la vida i l’obra de Palau i Fabre en tots els seus vessants.

Grans retorns Els taulells de novetats de les llibreries rebran aquest any noves novel·les de Xavier Bosch, Marc Pastor, Sílvia Soler, Javier Cercas, Enrique Vila-Matas, Max Besora i Anna Carreras, a més de les traduccions al català de novetats d’Ian McEwan, Jean Echenoz, Yasmina Reza, Wajdi Mouawad i la sud-coreana Han Kang, guanyadora del Man Booker International.

Efemèrides El 2017 es commemoren altres aniversaris literaris. Per exemple, els 150 anys del naixement de Prudenci Bertrana i els 125 del de la seva filla, Aurora Bertrana. També és l’any dels centenaris d’Arthur C. Clarke, Anthony Burgess, Gloria Fuertes i Juan Rulfo. I es compleixen els trenta anys de la mort de J.V. Foix.

CINEMA

‘Blade runner’ Trenta-cinc anys després de l’estrena de Blade runner, el film de Ridley Scott ha assolit un estatus blindat de clàssic del cinema. La seqüela que arribarà el 2017 s’enfrontarà a la mateixa expectació i escepticisme que despertaria una segona part de Casablanca. Blade runner 2049, que s’estrenarà el 6 d’octubre -i probablement inaugurarà un dia abans el Festival de Sitges-, comptarà amb el protagonista original, Harrison Ford, i dos fitxatges que fan trempar: Ryan Gosling i el director de moda en la ciència-ficció, Denis Villeneuve.

50 anys del Festival de Sitges El 1967 se celebrava a Sitges la 1a Setmana Internacional de Cine, Foto i Audiovisión, embrió del Festival de Sitges. La celebració del 50è aniversari, que tindrà el director mexicà Guillermo del Toro com a padrí, farà guanyar una jornada al festival -s’inaugurarà el dijous- i tindrà com a leitmotivla figura de Dràcula. Per escalfar motors a l’estiu es podrà veure a Barcelona una exposició sobre la història del festival a la Filmoteca, que també dedicarà un cicle als clàssics de Sitges.

‘Incerta glòria’ Agustí Villaronga estrenarà el 17 de març Incerta glòria, la seva llargament acariciada adaptació de la novel·la de Joan Sales. Aquesta superproducció catalana (3,5 milions d’euros) girarà al voltant de quatre intèrprets: Marcel Borràs, Oriol Pla, Bruna Cusí i Núria Prims, que torna a la interpretació després de vuit anys allunyada de les càmeres.

Dunkerque En un panorama cinematogràfic dominat per les franquícies i les seqüeles, que un director com Christopher Nolan estreni una ambiciosa història original sense grans estrelles és tot un esdeveniment. Dunkerque relata l’èpica evacuació de les tropes aliades de França el 1940 davant l’implacable avanç de l’exèrcit de Hitler. La pel·lícula arribarà als cinemes el 21 de juliol.

Oscars La revisió del musical clàssic La La Land (que aquí s’estrenarà com a La ciudad de las estrellas ) i el drama indie Manchester frente al mar es perfilen com a favorits d’aquesta edició dels Oscars, que després de la polèmica de l’any passat es preveu que tingui més presència de films afroamericans com Moonlight, Loving i Fences. La gala del 26 de febrer estrenarà mestre de cerimònies: Jimmy Kimmel, corrosiu presentador de late nights.

ART

Sixena El conflicte per les obres del monestir de Sixena s’acosta al final amb les postures cada vegada més distanciades. Sense acord polític a la vista, tot sembla a les mans de les decisions del jutjat d’Osca i de la resistència que siguin capaç d’oferir tant la Generalitat com el MNAC i el Museu de Lleida. La resolució del cas, sobretot pel que fa a les pintures murals, pot significar un precedent internacional.

Biennal de Venècia Jordi Colomer portarà Ciutat de butxaca al pavelló espanyol de la Biennal d’art de Venècia, i Antoni Abad hi representarà Catalunya amb La ciutat que no es veu, el projecte compartit amb Roc Parés i Mery Cuesta.

David Bowie El Museu del Disseny acollirà una de les exposicions de l’any a Barcelona: David Bowie is. A partir del 25 de maig es podran veure més de 300 objectes del músic, entre els quals hi ha manuscrits, vestuari, fotografies, pel·lícules, videoclips i instruments musicals.

Renaixement i Barroc Posar en valor les obres de la col·lecció és un dels propòsits del MNAC, que el 2017 donarà visibilitat als fons d’art renaixentista i barroc. La presentació oficial serà el dia de Sant Jordi.

ARTS ESCÈNIQUES

El nou Grec Francesc Casadesús s’estrenarà com a director del festival Grec. L’avalen els anys al capdavant del Mercat de les Flors, però ara en aquest esdeveniment se li demana que pràcticament inventi un nou model de festival.

El nou Mercat de les Flors La substituta de Casadesús al Mercat de les Flors és Àngels Margarit. El seu perfil combina la veterania, el profund coneixement de la dansa i la connexió amb el teixit local.

Barcelona, oberta a l’agost El tinent d’alcaldia de Cultura de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar al desembre que l’amfiteatre grec obrirà a l’agost. Ara com ara només se sap que l’Ajuntament hi aportarà 300.000 euros per programar una vintena d’espectacles.

Dansa metropolitana Una altra de les iniciatives de Collboni és impulsar un festival metropolità de dansa amb la complicitat de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà. En les pròximes setmanes els ajuntaments implicats han de decidir pressupost, programació i dates.

CÒMIC

TBO El 2017 serà l’any del TBO, la mítica revista d’historieta que va donar nom als còmics a casa nostra. Per celebrar el centenari del TBO, el Saló del Còmic organitzarà la mostra Humor blanc de TBO, un recorregut cronològic per la història de la publicació amb especial atenció al treball de Josep Maria Blanco, Gran Premi del Saló de l’anterior edició. El comissari de l’exposició, Antoni Guiral, també publicarà un gran llibre d’homenatge a la revista.

Jack Kirby El pare del gènere superheroic hauria fet 100 anys el 2017. Jack Kirby és el dibuixant que va crear juntament amb Stan Lee personatges com els X-Men, Hulk, Iron Man i els Quatre Fantàstics. Per celebrar el centenari, ECC acaba d’editar una de les seves obres més personals, la saga còsmica El cuarto mundo.

MÚSICA

El Pla Integral de la Música Amb un consens poc habitual, el sector musical i les administracions van perfilar l’any passat el Pla Integral de la Música. Ara toca començar a desplegar-lo amb objectius que demanen un calendari imminent, com ara impulsar un nou marc legal que permeti acabar amb la precarietat contractual i fiscal que afecta bona part de la professió, millorar i reordenar les ajudes als festivals i desestigmatitzar la música en directe, perquè, com assenyala el pla, els concerts són cultura.

Monteverdi El 2017 ha de servir per recordar Claudio Monteverdi coincidint amb el 450è aniversari del naixement d’aquest compositor italià. Una de les cites ineludibles serà el 3 de maig al Palau de la Música, on John Eliot Gardiner dirigirà l’òpera Il ritorno d’Ulisse in patria. Abans, el 2 de febrer, Rinaldo Alessandrini i Concerto Italiano interpretaran l’ Orfeu a L’Auditori.

Raimon El tro de Xàtiva s’acomiadarà dels escenaris amb dotze concerts al Palau de la Música al mes de maig. Raimon, veu pròpia i veu de poetes, tanca així una trajectòria fonamental per entendre la cançó d’autor i la cultura des dels anys 60.

Novetats discogràfiques Mishima, Txarango i Els Amics de les Arts són tres dels grups catalans que publicaran nou disc en un any en què Maria Arnal i Marcel Bagés, el duo revelació del 2016, s’estrenaran en format llarg seguint el camí obert a l’EP Verbena.

Efemèrides El 2017 se celebren tres centenaris il·lustres: els dels naixements de la cantautora Violeta Parra (homenatjada al Festival BarnaSants), la cantant Ella Fitzgerald i el trompetista Dizzy Gillespie.

COMMEMORACIONS

La Revolució Russa El centenari de la revolució que va donar el poder als soviets serà un tema recurrent al llarg de l’any. Per exemple, en l’àmbit artístic destaquen les dues exposicions que es faran a Londres: Revolució: art rus 1917-1932 a la Royal Academy i Estrella roja sobre Rússia a la Tate Modern.

Any Puig i Cadafalch Doble aniversari per recordar el llegat de Josep Puig i Cadafalch: el 150è aniversari del seu naixement i el centenari del seu nomenament com a president de la Mancomunitat. Els comissaris de l’Any Puig i Cadafalch, “l’arquitecte de Catalunya”, són Eduard Riu i Mireia Freixa.

80 anys de Gernika El 17 d’abril del 1937 la Legió Còndor va bombardejar la població de Gernika. L’acte criminal de l’aviació feixista va ser denunciat per Picasso a la pintura Guernica. I precisament l’obra del pintor malagueny serà l’eix de Pietat i terror en Picasso. El camí a Guernica, la gran mostra del Reina Sofia que estarà oberta del 5 d’abril al 4 de setembre.

Martí Luter La vigília de Tots Sants del 1517 Luter va penjar a la porta de l’església de Wittenberg Les noranta-cinc tesis que van donar lloc a la reforma protestant. O dit d’una altra manera, fa 500 anys Europa va deixar de ser el que era.