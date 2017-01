Sabeu què sortejaven al premi Nadal de l’any 1979?

“C omo en anteriores ediciones, también la próxima cena de gala en el Hotel Ritz ofrecerá al público asistente una serie de extraordinarios sorteos. En todas las mesas reservadas figurarán los impresos para seguir las votaciones del jurado y un tique para participar en este importantísimo desfile de premios, cuyo único e inapelable jurado será la suerte. El sorteo turístico consistirá en una estancia para dos personas con viaje en avión a Egipto incluyendo crucero fluvial por el Nilo en el moderno barco ‘Karnak’ fletado en exclusiva por Aerojet Express”. No està gens malament, oi? És el text que apareix en un fullet publicitari del premi Nadal del 1979. Un viatge a Egipte i un creuer pel Nil! El fullet no ho concreta, però se sobreentén que el guanyador devia ser qui li toqués el rei del tortell de Reis. Més avall també s’hi especifica que serien sortejats “una serie de magníficos lotes de libros elegidos entre su extenso catálogo ”. Ah, mira! Això ja em sona més. Viatges a Egipte no, però els lots de llibres encara s’estilen. Ser col·leccionista compulsiu de papers vells té aquests avantatges, pots accedir a informacions tan útils per al cronista.

Una de les novetats d’enguany és que les autoritats ja no soparan al restaurant Caelis sinó al Saló Parrilla, planta -1. És curiós que tants hotels tinguin un saló amb aquest nom. Al Saló Parrilla de l’Hotel Avenida Palace, els Beatles hi van fer la seva mítica roda de premsa del 1965.

Escriptors i polítics, cap avall

Veig arribar la clàssica corrua d’escriptors i polítics. Als segons els fan baixar, com sempre, al bar del pis de baix, un reservat al qual la resta de mortals no tenim accés. Esclar que ben mirat prefereixo la sala gran, àmplia i luxosa, i no encofurnada com el bar. Sento Isabel-Clara Simó preguntant a un fotògraf: “¿Per a quin mitjà és la foto?” “Soc de l’editorial”, li respon. “Ah, doncs així ets dels meus!”, i es queda més tranquil·la. Toni Soler i Ester Pujol arriben junts. És el primer cop que Soler ve al Nadal i al Pla, va anar només una vegada al Planeta i ja se’n va fer la idea. M’explica que ha vingut per dir a tothom que pugui, en especial a editors i llibreters, que és l’editor de l’esplèndida revista d’història El Món d’Ahir. En porta dues per si n’ha de regalar alguna, però les ha deixat al guarda-roba. “Aquest any estic molt tranquil·la”, em confessa Pujol, acostumada a venir sempre a treballar, en especial quan era directora editorial de la casa. També hi és Pepe Ribas, content de fer revifar la seva grandíssima Ajoblanco. Visca les revistes en paper!

Exultant com sempre, Anna Soler-Pont, agent literària estrella, ha vist aquesta tarda que un amic del Facebook penjava una foto del mític Chencho, el nen de La gran familia que es perdia la nit de Reis. “El meu pare era fanàtic de la pel·lícula!”, exclama. Doncs què millor que recordar-se’n la Nit de Reis? El llibreter emèrit i també escriptor -té nou llibre a la vista- Guillem Terribas li pregunta a Lluís Llort si és el guanyador. “Primer m’hauria de presentar”, és l’eloqüent resposta.

Els polítics ja són al seu cau. Colau, Pisarello, Trias, Collboni, Mascarell, Vila. També Enric Millo. “Creia que havies dit Trillo”, xiuxiueja un fotògraf a un altre. També el president Puigdemont. “Si et toca el rei al tortell guanyes un lot de llibres”, m’explica un amic periodista cultural. Millor que no li comenti què sortejaven el 1979. ¿Creieu que a algun dels polítics assistents li agradaria passar una temporada a Egipte? És un destí preciós.