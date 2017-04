El rànquing definitiu dels llibres més venuts per Sant Jordi

El Gremi de Llibreters ha fet pública la llista definitiva dels llibres més venuts durant el dia de Sant Jordi. Es tracta d'una llista elaborada a partir de les dades recollides per Libridata, que reuneix informació de més de 150 punts de venda de llibreries agremiades independents i cadenes de llibreries de tot Catalunya.

La llista no varia gaire respecte les dades provisionals que van fer públiques els llibreters el vespre de la diada. En ficció en català, Jaume Cabré intercanvia la posició amb Jordi Basté i Marc Artigau, que passen del tercer al quart lloc. En ficció en castellà, entra al rànquing, en cinquena posició, 'Todo esto te daré' de Dolores Redondo i desapareix 'No soy un monstruo' de Carmen Chaparro d'entre els cinc més venuts.

Pel que fa a la no ficció catalana, el canvi més destacat és l'escalada de posicions de 'La gran teranyina' de Roger Vinton. El llibre passa al tercer lloc del rànquing, mentre que 'Només seran quatre gotes', de Mònica Usart, se situa a la cinquena posició. També hi ha modificacions al capdamunt de la llista de no ficció castellana: el títol de Pau Donés queda en segon lloc mentre que el rànquing queda coronat pel 'longseller' 'La magia del orden' de Marie Kondo.

FICCIÓ EN CATALÀ

1. "Nosaltres dos", de Xavier Bosch (Columna Edicions)

2. "Rosa de cendra", de Pilar Rahola (Columna Edicions)

3. "Quan arriba la penombra", de Jaume Cabré (Edicions Proa)

4. "Un home cau", de Jordi Basté i Marc Artigau (Rosa dels Vents)

5. "La senyora Stendhal", de Rafel Nadal (Columna Edicions)

FICCIÓ EN CASTELLÀ

1. "Patria", de Fernando Aramburu (Tusquets Editores)

2. "Tierra de campos", de David Trueba (Editorial Anagrama)

3. "El monarca de las sombras", de Javier Cercas (Literatura Random House)

4. "El laberinto de los espíritus", de Carlos Ruiz Zafón (Editorial Planeta)

5. "Todo esto te daré" de Dolores Redondo (Planeta)

NO FICCIÓ EN CATALÀ

1. "La vida que aprenc", de Carles Capdevila (Arcadia)

2. "Taula i Barra", de Quim Monzó (Libros de Vanguardia)

3. "La gran teranyina", de Roger Vinton (Edicions del Periscopi)

4. "El cavaller Floïd", de Genís Sinca (Edicions Proa)

5. "Només seran quatre gotes", de Mònica Usart (Bridge)

NO FICCIÓ EN CASTELLÀ

1. "La magia del orden", de Marie Kondo (Aguilar)

2. "50 palos", de Pau Donés (Editorial Planeta) "Hijos del Nilo", de Xavier Aldekoa (Ediciones Península)

3. "Escape Book", de Ivan Tapia (Lunwerg Editores)

4. "El siglo de la revolución" de Josep Fontana (Crítica)

5. "Hijos del Nilo", de Xavier Aldekoa (Ediciones Península)

LLIBRES INFANTILS I JUVENILS EN CATALÀ

1. "La llegenda de Sant Jordi", d'Emma Martínez (Estrella Polar)

2. "De quin color és un petó?", de Rocio Bonilla (Animallibres Editorial)

3. "Sant Jordi i el drac. Minipops", de Meritxell Martí Orriols (Ediciones Destino)

4. "El monstre de colors" d'Anna Llenas Serra (Flamboyant)

5. "La llegenda de Sant Jordi. Amb textures", de diversos autors (Estrella Polar)

LLIBRES INFANTILS I JUVENILS EN CASTELLÀ

1. "La máscara del troll", d'El Rubius (Ediciones Temas de Hoy)

2. "Guinnes World Records 2017", de Guinnes World Records (Editorial Planeta)

3. "Wigetta en el planeta Mimiskú" de Willyrex i Vegetta777 (Temas de Hoy)

4. "Rescate en White Angel (The G-Squad)", The Grafg (Montena)

5. "Harry Potter y el legado maldito" de J.K. Rowling (Salamandra)