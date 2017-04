Un retrat sobre el poder integrador del futbol guanya el primer premi fotogràfic organitzat pel Barça

L'Arisha és un adolescent iranià que viu Liverpool i ha trobat en un futbol una mitjà per integrar-se en la nova comunitat mentre el govern avalua a la seva petició. El retrat que li va fer el fotògraf escocès Craig Easton, juntament amb el testimoni del mateix Arshia escrit en farsi, ha guanyat el primer FC Barcelona Photo Awards, organitzat pel club amb la col·laboració de la fundació Foto Colectania i el patrocini de la Fundació Agbar.

El retrat de l'Arshia forma part de la sèrie 'Sixteen' i ha sigut guardonat en la categoria Project Awards, dedicat a les fotografies que expressen valors positius en l'esport. L'Arshia juga al Kingsley United de Toxteth, considerat el club més "divers" de la ciutat. El jurat ha valorat la seva "sensibilitat" i la seva "rellevància" perquè aborda les problemàtiques de la migració.

En la categoria dedicada a la realització d'un projecte fotogràfic ha guanyat la fotògrafa d'Alacant Cristina de Middel per 'Variations on the podium'. "Hi ha poques coses que simbolitizin millor la paradoxa inherent a l'esport com el podi", diu l'artista.

El jurat del guardó va estar format per Vicente Todolí, exdirector de la Tate Modern London i director artístic d’Hangar Bicocca de Milà; Ayperi Karabuda Ecer, ex vicepresidenta de fotografia de l’agència Reuters; Azu, Nwagbogu, fundador i director de l’African Artists Foundation (AFF); Sandra Phillips, Senior Curator emèrita del MOMA de San Francisco; Christopher Anderson, membre de Magnum Photos i guanyador de la Medalla d’Oro Robert Capa, i Stephen Mayes, mànager de projectes i artistes durant més de 25 anys.