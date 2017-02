Un retrobament per amor a la cançó

“No soc partidària de fer recitals amb molta gent, perquè al final només cantes una cançó i mitja, però el projecte amb el Quico va ser diferent i em va fer molt feliç”, diu Maria del Mar Bonet mirant Quico Pi de la Serra. Tots dos són en un restaurant de Barcelona, fent memòria d’aquells recitals que van compartir al Teatre Romea del 8 al 17 de juny del 1979, el testimoni sonor del qual és el disc Quico i Maria del Mar (1979). Coincidint amb els 50 anys de carrera de Bonet, el BarnaSants ha tornat a ajuntar-los, i demà pujaran a l’escenari del Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat, a partir de les 20.30 h.

“Es tracta de recordar l’espectacle que vam fer el segle passat al Romea”, diu Pi de la Serra abans de fer cinc cèntims del que trobarà el públic que omplirà el teatre: “Cadascú cantarà cançons seves, com Què volen aquesta gent i Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol, i també farem gairebé totes les d’aquell disc. Hi haurà trempera, feeling i diversió”, afegeix deixant de banda el laconisme descriptiu i assegurant que tot plegat tindrà “una pàtina de llibertat i amor”. “Al Quico l’admiro moltíssim i l’estimo”, diu Bonet, i aquest amor recíproc, entre ells i a la cançó, serà el motor d’un concert en què participaran Dani Espasa (piano), Amadeu Casas (guitarra), Joan Pau Cumellas (harmòniques), Jordi Gaspar (contrabaix) i Marc Vila (percussions); és a dir, una comunió entre músics habituals de l’un i l’altre.

El perfum de ‘Jim’

En els recitals del Romea van conviure amb celebrada harmonia dos mons que venien de la cançó però que caminaven cap a diferents territoris, cap al blues ell i cap a la Mediterrània ella. Aquella trobada va deixar per a la història prodigis com Jim. “No era una de les cançons més emblemàtiques de la Billie Holiday, però el Quico en va fer una adaptació al català magnífica. En va extreure un perfum molt bo i diferent”, explica Bonet, que per primera vegada s’endinsava en una mena de “blues lent”. “Va ser una innovació americana en el meu repertori, però no sabia que agradaria tant i que després me la demanarien tant en els concerts”, diu.

El blues, assegura Pi de la Serra, serà present en el concert del BarnaSants: “És un gènere que a la Maria del Mar li agrada molt, i hi està molt ficada”. “De fet, li vaig demanar si em deixaria cantar Una tarda qualsevol, una cançó seva que he cantat molt a casa”, diu Bonet, que així doncs s’atrevirà a interpretar en públic aquest singular blues. Pi de la Serra somriu: “Sempre canto amb gent que canta millor que jo”.