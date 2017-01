Les rondalles mallorquines i els cabarets tornen al Maldà

260x366 'Mrs Brownie' evoca la història d'una diva de la música negra 'Mrs Brownie' evoca la història d'una diva de la música negra

Coincidint amb les festes de Sant Antoni, la literatura mallorquina tradicional torna al que ha sigut la seva seu els últims dos anys: El Maldà. Quatre actors sota la direcció de quatre directors diferents interpretaran, cada diumenge del 22 de gener al 12 de febrer, rondalles mallorquines dins el cicle ' Al cel mos vegem tots plegats'. Paral·lelament el teatre també inaugura la temporada de cabaret amb tres espectacles: l'estrenada 'Close to Liza', que es podrà veure fins el 27 de febrer, '¿Qué fue de Andrés Villarrosa?', del 10 al 26 de març, i 'Mrs Brownie', de l'1 de maig al 26 de juny.

Les rondalles mallorquines, que van néixer com a contes populars que es transmetien oralment de generació en generació, es consoliden a la sala del Gòtic amb la interpretació d'una plantilla fixa d'actors composta per Catalina Florit, Nies Jaume, Salvador Miralles i Àlvar Triay, tots ells mallorquins. El factor canviant en cada edició són els directors, cada un dels quals dirigeix i adapta una rondalla, amb l'excepció de Marc Rosich, que ha fet "un recull de vuit o nou rondalles que són com acudits", explica. Ha obert el cicle 'Un ronyós, un poiós, un mocós i una que no volia pastar'. 'Sa jaia xaloc i sa jaia bigalot' de Sergi Baos serà el segon espectacle, seguit de 'Sa fia del sol i de la lluna', d'Alícia Gorina, i 'L'amor de les tres taronges', d'Aina Tur, que farà la clausura. Després de cada funció hi haurà un aperitiu de productes mallorquins on públic i actors podran intercanviar impressions.

La línia de cabaret se celebra com sempre els dilluns a la nit, amb l'excepció de l'obra de Marc Rosich i Oriol Genís, '¿Qué fue de Andrés Villarrosa?', que es representarà de divendres a diumenge el mes de març. És un homenatge a la fugaç carrera del cantant Villarrosa que va passar uns dies gloriosos entre les personalitats més pintoresques de Barcelona a la Bodega Bohemia. Villarrosa (Oriol Genís) cantarà cançons com 'Cuando vuelvas de la guerra' o 'La canción del Guau Guau' amb el seu estil propi. Però abans, entre gener i febrer es podrà veure 'Close to Liza' de Xavi Casan, un "recital teatralitzat sobre Liza Minnelli, una gran figura de l'entreteniment", ressalta Casan. Virgínia Martínez posarà veu a Minnelli i farà un recorregut musical per la seva trajectòria amb Dani Campos al piano.

Finalment, el mes de maig s'estrenarà 'Mrs Brownie', un espectacle de Laura Guiteras que, juntament amb la companyia Nu, presenta la història d'una diva de la música negra americana a través de dues titelles grans i un pianista. El funcky, el jazz i el blues conformen una representació que "parla de la bellesa des de la soledat", apunta Guiteras. Les composicions han sigut el resultat de la feina conjunta d'Abel Boquera (piano) amb Guiteras, i estan disponibles a Spotify.