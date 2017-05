370 firmes contra el "despropòsit" de la campanya de foment de la lectura de Collboni

El sector del llibre ha signat un comunicat amb centenars de firmes en què denuncien el "despropòsit" de campanya de foment de la lectura que va impulsar l'Ajuntament de Barcelona on, entre altres coses, es recomanaven llibres a Donald Trump. Hi afirmen que des del sector s'han proposat campanyes unitàries i consensuades però sense resultat: "No se’ns escolta mai, però mentrestant ens van endossant campanyes com aquesta, sense cap ni peus". També acusen l'ajuntament d'utilitzar-los per "desviar grans quantitats de diner públic cap a unes empreses privades concretes": "En el nostre nom i amb l’excusa de fer-ho tot per la cultura, alguns facin els seus negocis", diuen, en referència a After Share, l'empresa de Risto Mejide que va dur la campanya electoral de Jaume Collboni i que hauria cobrat 108.000 euros després de guanyar el concurs de la campanya de lectura.

El comunicat ha estat firmat per 367 escriptors, editors, llibreters, traductors, correctors, professors i bibliotecaris, a més d'associacions sectorials com el PEN català, l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la de Llibreries Independents de Catalunya o el col·lectiu Pere Quart.

Marxa enrere

La polèmica va esclatar fa una setmana quan Llegir en català va denunciar les errades d'una campanya que havia d'engegar-se al juny i en va demanar la retirada. El regidor de Cultura, Jaume Collboni, va anunciar que faria marxa enrere i que aquesta iniciativa concreta no s'hi inclouria.

Però les crítiques han continuat. D'una banda, el Consell de la Cultura del mateix ajuntament n'ha criticat "la precipitació o improvisació". De l'altra, en aquest nou comunicat dels professionals del sector, s'afirma que la campanya "més acostar la gent a la lectura pot provocar rebuig perquè fan servir unes idees que s’ha demostrat que són dissuasives, com ara presentar els llibres des d’una posició de superioritat moral". El comunicat demana que es deixi la política d'aparador i es facin campanyes consensuades amb els agents del sector.