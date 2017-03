El monument franquista de Tortosa busca propietari

260x366 Monument franquista de Tortosa Monument franquista de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa no pot decidir si es retira o no el monument franquista de l'Ebre perquè no és de la seva propietat ni està ubicat –al mig del riu– en un bé de domini públic municipal. I, abans de prendre qualsevol decisió, el consistori hauria d'elaborar un catàleg de vestigis franquistes en col·laboració amb l'administració central i autonòmica. Aquest és un resum de la resolució judicial que ha emès el jutjat número 2 de Tarragona, en resposta a la demanda que va presentar el 30 de maig Eduardo Ranz. L'advocat madrileny demanava la retirada del monument i l'elaboració d'un catàleg de vestigis franquistes.

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, però, no creu que la sentència invalidi el polèmic referèndum que va fer el consistori el maig passat i en què va guanyar l'opció de mantenir el monument: "No desvirtua per a res la línia de treball que emana de la consulta popular no referendària de l'any passat", ha dit. La sentència no canviarà el projecte de l'alcalde: "Treballem amb la voluntat de complir amb el calendari previst, impulsant la reinterpretació del monument dins aquest mandat".

L'Ajuntament sosté que el 'Monument a la Batalla de l'Ebre' s'empararia a l'article 15.2 de la llei de memòria històrica, segons el qual queden exempts de ser retirats aquells vestigis franquistes en els quals "concorren raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei", ja que està protegit amb la figura de Bé Integral del Patrimoni Cultural Català (BIPCC) des del 2007.

Catàleg de vestigis franquistes

Ranz no recorrerà la sentència: "Formalment el contingut és correcte, i si l'Ajuntament no és el titular del bé, no se'l pot obligar a una cosa que no està entre les seves competències", ha assegurat. L'alcalde de Tortosa, en un comunicant, ha volgut destacar que "mai cap moció política o popular, ni el Síndic de Greuges ni el Parlament de Catalunya han demanat la redacció de l'esmentat catàleg, que ara farà l'Ajuntament, per tal de poder aplicar l'article 15.2".

De fet, però, ja existeix un catàleg. El 2010 es va fer el 'Cens de simbologia franquista del Memorial Democràtic' que ara s'està actualitzant. En aquell moment, el cens va identificar 7.700 símbols franquistes arreu de Catalunya. Són signes, emblemes, monuments, senyals, icones, proclames i grafitis que van servir de mitjà propagandístic amb una clara intenció: estendre la “missió” franquista per tot el país.

Però de qui és el monument?

Ni la sentència ni el consistori, però, aclareixen qui és el titular del monument: " S'està treballant per determinar qui n'és el propietari, i que només si ningú el reclama i fan una declaració amb valor jurídic en aquest sentit, el consistori –malgrat no ser-ne el titular– podrà, de manera subsidiària, actuar per reinterpretar-lo amb totes les garanties legals", detalla en el comunicat el consistori tortosí.

De moment, ningú ha assumit la titularitat d'aquest monument inaugurat el 1966 sobre la base de l’antic pont de la Cinta de Tortosa, destruït durant la retirada de les milícies republicanes, per commemorar el 25è aniversari de la victòria de les forces franquistes a la sagnant Batalla de l’Ebre. Com que és a la llera del riu, el propietari podria ser la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la Generalitat –té competències sobre els ponts i les carreteres– o el ministeri de Defensa... L'interrogant és obert.

" Ens hauria agradat una sentència clara que obligués a retirar el monument, però rebem la sentència amb optimisme perquè es demana el compliment de la llei de la memòria històrica", valora Josep Maria Royo, investigador del programa de Conflictes i Construcció de Pau de la UAB i membre de la comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa.