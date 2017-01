El somni de Catalunya de J.V. Foix, amb l'ARA

Diumenge que ve farà 30 anys que va morir l’escriptor Josep Vicenç Foix i Mas (1893-1987), un dels escriptors catalans imprescindibles del segle XX. Conegut sobretot per la seva vessant poètica, amb versos que la premsa i la saviesa popular recorden sovint -és cèlebre aquell “M’exalta el nou, m’enamora el vell”, i fins i tot el pessebre d’enguany de Barcelona es basava en el seu “Ho sap tothom i és profecia”-, també va deixar, però, una obra periodística important, de marcat accent catalanista. L’ARA dedicarà el dossier de diumenge a submergir-se en la personalitat i l’obra assagística de l’autor. A més, el diari publicarà la reedició d’una part del llibre Revolució catalanista, del 1934, que inclou els Punts de meditació catalanista que va escriure amb el seu amic Josep Carbonell, publicats inicialment a la revista Monitor entre els anys 1921 i 1923. Aquí, un escriptor ja madur enumera amb 18 reflexions el seu somni per a Catalunya, com imaginava el país mentre als primers anys 30 es vivia l’esclat republicà.

Foix hi descriu el seu catalanisme integral. Tot i els anys transcorreguts, el seu pensament interroga amb perspicàcia el nostre present. Escriu: “Si per un plebiscit fos possible d’atorgar a Catalunya el dret a segregar-se territorialment del continent i de constituir-se en paradís flotant damunt la Mediterrània, estem segurs de la majoria imponent que donaria el seu vot favorable”, escriu en la tercera meditació. És una reflexió que té una vigència absoluta i que entronca amb el seu conegut cal·ligrama del 1920 Poema de Catalunya, el famós triangle en què els tres costats són Mar Mediterrani. “Intervencionista o secessionista, humil o imperial, el catalanisme és el contrari d’un moviment isolador, d’un separatisme separatista. Catalunya no solament no vol isolar-se, sinó que la seva motivació inicial és alliberar-se de la localització a què la té sotmesa Castella”, afegeix.

Per amplificar la figura de Foix trenta anys després de la seva desaparició, la fundació del poeta ha publicat Oh, si prudent i amb paraula lleugera…,un volum que conté vint-i-vuit entrevistes que li van fer a l’escriptor (de les quaranta que tenen localitzades) i que van aparèixer a la premsa escrita, diaris, revistes o llibres, des de l’any 1954 fins després de la seva mort, el gener del 1987. L’ARA se sumarà a aquesta tasca amb un dossier que glossarà la seva figura, tant per mitjà del seu pensament com del d’altres poetes contemporanis, que oferiran la seva visió de Foix. L’escriptor Narcís Comadira, un dels que el va entrevistar i que apareix inclòs a Oh, si prudent i amb paraula lleugera…, n’escriurà el perfil. També es visitarà l’escola Poeta Foix.

La Fundació ha organitzat un acte d’homenatge el mateix diumenge a la Vil·la Joana de Barcelona, a la Casa Verdaguer, on Pere López Inglada parlarà de La Barcelonota de J.V. Foix, s’inauguraran dues exposicions i es projectarà la instal·lació Desviacions, de Quim Domene i Norbe Fernández.