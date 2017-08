Com sonen els diumenges?

La història de la muntanya de Montjuïc està íntimament lligada a l’oci barceloní. L’any 1966 ja s’hi va construir un parc d’atraccions amb autos de xoc, un amfiteatre per a concerts, el mític Torbellino, un tren de la bruixa...

De les ruïnes fantasmals d’un parc vingut a menys ja no en queda res, després que l’any 2000 l’Ajuntament va decidir construir en aquest espai els actuals Jardins Joan Brossa. Avui dia, però, són milers les persones que cada diumenge d’estiu enfilen cap a la muntanya entre les gramínies i els xiprers per anar al Brunch-In The Park, un festival que s’inicia el mes de juliol, s’estén al llarg de dotze sessions i convida a gaudir la música electrònica amb els amics, la parella i, sobretot, la família!

Una ambició clara: ballar!

“Estem molt contents perquè tenim una gran resposta del públic amb una mitjana de 6.000 o 7.000 espectadors per esdeveniment”, diu Loïc Le Joliff, un dels responsables del Brunch-In The Park. Molta gent coneix el festival pels coloristes cartells que anuncien els futurs concerts, per les imatges de nens fent tallers o perquè la flora i fauna del modernisme nacional i internacional omple Instagram de fotos del Brunch els diumenges a la tarda.

Però, què és el Brunch i on està la clau del seu èxit? Es tracta d’un esdeveniment musical a l’aire lliure, amb dues zones diferenciades: la de concerts i la familiar. La segona, el Petit Brunch, és un espai ple d’activitats i jocs perquè els petits -i els seus pares- puguin seguir escoltant la música des d’una distància prudencial mentre corren i participen en diverses iniciatives i tallers. A més, en aquesta zona inferior hi ha l’àrea gastronòmica.

Pel que fa a la part musical, el Brunch-In The Park s’organitza al voltant de showcases de segells específics, amb un equilibri “nacional i internacional i de clàssics i moderns”, explica el Loïc. L’objectiu sempre és el mateix: no cal “descobrir artistes experimentals”, sinó assegurar una sessió “de ball i alegria”.

El Brunch-In The Park neix de les cendres del Piknic Electronik, mantenint-ne la mateixa filosofia, l’estructura i una part de l’equip directiu. “Crèiem que el nom tenia un aire més modern -diu Le Joliff- i volíem unir el concepte del Piknic amb el Brunch que ja se celebra durant la primavera al Poble Espanyol”.

També han fet incursions a Madrid i Lisboa de manera regular i fins i tot a París. La clau està a tenir “una de les programacions més competitives de la ciutat”, explica el director, i sobretot “un ambient inclusiu”.

Després de la cancel·lació de diumenge passat en solidaritat amb les víctimes dels atemptats de Catalunya, Mathew Jonson és l’encarregat de tornar a encendre els esperits. “El millor de la música és la capacitat per unir la gent”, explica el discjòquei canadenc, que presentarà nous temes del seu projecte Cats in the Morning. Els sardanistes del monument als Jardins Joan Brossa cada diumenge alcen els braços, incansables, al ritme del brunch més electrònic.

L’estiu no s’ha acabat: els DJ que t’esperen

Els diumenges ja no són el final de la setmana, sinó l’inici de la festa. La programació del Brunch-In The Park s’allarga tot el mes de setembre amb artistes com el duo Adriatique, que barregen la millor tradició ballable amb ritmes tropicals.

Per escoltar nova sang més enllà de Paco Osuna i M.A.N.D.Y. cal no perdre’s el techno-house dur i seductor d’ANNA. Hot Since 82, activista de l’escena underground, farà alçar molts braços amb el seu deep house britànic. També hi haurà sessió compartida dels valencians Almost Human i Mike Gannu, estrelles del techno més emergent.