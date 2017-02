"La televisió és el paradís dels escriptors"

Mentre el comissari de la BCNegra, Paco Camarasa, presentava ahir el guanyador de l’últim Premi Pepe Carvalho, Dennis Lehane (Boston, 1965), la policia escorcollava els despatxos d’alts càrrecs polítics. “Hi ha ports a les novel·les de Lehane i hi ha ports a Barcelona”, ironitzava Camarasa. “Sempre que presentem la BCNegra detenen algun corrupte, hauríem de proposar fer el festival cada tres mesos”, afegia. Al marge de bromes, Lehane és un escriptor molt observador i als seus llibres el món que descriu és molt real: una societat plena de desigualtats amb uns personatges violents que maten sense cap pudor i a la vegada busquen desesperadament una mica de companyia. Ara acaba de sortir en castellà la seva última novel·la, El mundo desaparecido (Salamandra), que tanca una trilogia que va començar amb Cualquier otro día i Vivir de noche i que es desenvolupa durant la primera meitat del segle XX. Per cert, l’escriptor nord-americà no està content amb les traduccions en castellà: “Sempre em destrossen els títols i això em posa nerviós”, es queixa.

Les seves històries de pobresa, corrupció, violència, gàngsters, vagues sindicals i policia sorgeixen dels relats que sentia dels seus veïns. Quan l’autor, el més petit de cinc germans, jugava pels carrers de Dorchester, aquest barri era considerat un dels més violents de Boston: “Al principi em preocupava bastant què en pensarien dels llibres els meus veïns”, explica Lehane. “Però amb el temps he comprovat que els agraden perquè parlo de la part sòrdida però també de la fantàstica. No ho podria fer si no vingués d’allà”, afegeix l’escriptor nord-americà.

Com Montalbán -el creador del detectiu Pepe Carvalho-, l’escriptor bostonià és una veu crítica a qui fan enfadar els abusos i les desigualtats. Però ahir s’ho pensava una mica abans de respondre sobre Trump: “Són temps molt difícils i plens d’incertesa, però crec profundament en el sistema nord-americà. Si no ens agrada el nostre president el podem fer fora d’aquí quatre anys -deia-. El gir a l’extrema dreta, però, no és un tema només nord-americà, també està passant a Europa. Respon a la por a l’economia, al terrorisme i a la immigració. Estic angoixat però també tinc esperança, perquè tot això ja ho hem viscut. Confio en els àngels bons de la natura humana”. És el mateix optimisme i la mateixa fe en la humanitat que deixen entreveure els seus llibres. Ahir comparava els herois de Shakespeare amb els de la novel·la negra: “Els reis de Shakespeare cauen des d’una muntanya, i els herois de la novel·la negra cauen des de molt més avall, però igualment cauen i tenen tant a perdre com un rei”.

Lehane va decidir ser escriptor quan tenia 14 anys. Va redactar la seva primera novel·la en tan sols dues setmanes però no la va mostrar fins quatre anys i moltes revisions després: Un trago antes de la guerra (1994) va obtenir el premi Shamus a la millor novel·la negra de l’any. La parella de detectius de l’obra, Kenzie i Gennaro, protagonitzarien quatre llibres més. Després vindrien Mystic River, que Clint Easwood va portar a la gran pantalla; Shutter Island, adaptada al cine per Martin Scorsese; Adiós pequeña, adiós,per Ben Affleck, i La entrega. “Si em vaig fer escriptor va ser perquè no sabia fer res més. Soc afortunat perquè si m’hagués de guanyar la vida fent qualsevol altra cosa em moriria de gana”, explica.

El manicomi televisiu

Lehane també ha tingut èxit com a guionista d’alguns episodis de sèries com The Wire i Boardwalk empire,però no té cap desig de dirigir una pel·lícula: “No tinc mai l’estructura al cap. Els personatges són com boles de billar que es donen cops i després visualitzo el resultat de la col·lisió”. També assegura que no pot jutjar les adaptacions que s’han fet dels seus llibres: “Al cap hi tens un món que no es pot traslladar a la pantalla, només s’hi pot apropar”, assegura. En canvi se sent fascinat pel món de la televisió: “És el mitjà més dinàmic i interessat, el paradís dels escriptors. És com un manicomi en què la clau la tenen els bojos i no hi ha manera de tancar la porta”, diu.

Al maig l’escriptor publicarà Since we fell -la traducció al castellà no arribarà fins a la primavera de l’any que ve-.És un thriller contemporani sobre una dona que pateix agorafòbia i que sospita que el seu marit té una doble vida, però li serà difícil esbrinar si les sospites són certes perquè no pot sortir de l’apartament. “Poder tenir personatges que fan servir el Google i que tenen mòbil ha sigut alliberador -diu-. La pròxima novel·la també serà contemporània, no em ve de gust tornar al passat. I ja que he de viure a Los Angeles , la meva vida literària transcorrerà a Boston”.

Lehane confessa que continua sent un nen: “Em sento com si encara estigués jugant al pati. Em deixa bocabadat que em donin un premi, que em paguin un viatge a Barcelona i un bon hotel”. Ha passat molt temps des de la seva primera vegada a Espanya, el 1992: “Vaig anar a Madrid, dormia en un alberg a sobre d’una sala X i em van acabar expulsant d’allà”. Ara diu que podria passejar durant dues setmanes per Barcelona: “Em sento atret per les ciutats i l’arquitectura”. De fet, l’arquitectura és un tema recurrent a les seves novel·les.