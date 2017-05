El televisiu Jimmy Kimmel tornarà a presentar els Oscars el 2018

Després d' estrenar-se com a presentador dels Oscars aquest any, el presentador de televisió nord-americà Jimmy Kimmel repetirà com a mestre de cerimònies de la 90a edició dels premis de l'Acadèmia de Hollywood, que es lliuraran el 4 de març del 2018, segons s'ha anunciat avui. El presentador ho ha confirmat amb humor.

Thanks to @TheAcademy for asking me to host The #Oscars again (assuming I opened the right envelope)