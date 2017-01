Els titellaires de Madrid tornaran a representar l'obra que els va dur a la presó

La companyia Títeres desde Abajo tornarà a Madrid el 5 de febrer per representar l'obra que els va portar just aquest dia de fa un any a la presó, 'La bruja y el señor Cristóbal', per la qual van ser acusats d'enaltiment del terrorisme. La causa judicial es va arxivar el passat 11 de gener.

Amb les entrades esgotades, tornaran a Madrid, en aquesta ocasió al Teatro del Barrio, per representar durant quatre nits l'obra "igual que la que els va portar a la presó" i intervenir en "una taula rodona antirepressiva". Alfonso Lázaro i Raúl García parlaran del seu cas al costat dels seus advocats i del cantant César Strawberry, el grup raper La Insurgencia, Madres contra la Represión i la plataforma Libertad para Nahuel.

Les funcions, que seran gratuïtes i s'emetran per streaming, ha de servir perquè el públic vegi una obra "de la qual tothom té una opinió però que molt poques persones han tingut l'oportunitat de veure". Els titellaires diuen en un comunicat: "La fem per diversos motius. El primer, i segurament el més important, és perquè ens ve de gust fer-la. Tornem a fer l'obra pel que explica. Vivim governats per una por induïda pels que tenen el poder: polítics, religions, policies, mitjans de comunicació, jutges, fiscals, i amos del capital", afegeixen.