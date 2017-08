El tuit-thriller de Manuel Bartual, la sensació viral de l'any

A principis d'aquesta setmana, Manuel Bartual (València, 1979) era un dibuixant de còmic, editor, dissenyador i director de cinema, excol·laborador d''El Jueves' i fundador d''Orgullo y Satisfacción'. Però des d'ahir s'ha convertit en una altra cosa: un fenomen viral. En qüestió de dies –gairebé hores–, Bartual ha passat de tenir 15.000 a 260.000 seguidors a Twitter. Divendres a la nit, Manuel era la primera tendència a la xarxa social i Bartual la segona; Manuel Bartual s'havia convertit en 'trending topic' mundial i la xarxa començar-se a bullir amb 'memes' i homenatges. I tot va començar dilluns amb un tuit.

“Estic de vacances des de fa un parell de dies en un hotel a prop de la platja. Tot anava bé fins que han començat a succeir coses rares”, deia el tuit. A continuació, Bartual relatava en un fil de tuits l'estranya visita a la seva habitació d'un home alt que parlava de forma inconnexa. Semblava una anècdota més, un episodi desconcertant del qual volia deixar constància a Twitter. Però dimarts, Bartual va reprendre el fil de tuits actualitzant la història amb nova informació: casualitats inquietants, paral·lelismes impossibles. I des d'aleshores la cosa no ha fet més que tornar-se més estranya, un malson de tints sobrenaturals i aires lynchians per on deambula un doble exacte de Bartual i apareixen missatges d'allò més estranys.

La història de Bartual ha anat enganxant desenes de milers de seguidors a mida que passaven els dies. Divendres al matí, el tuit inicial del fil acumulava 22.000 retuits; aquest dissabte ja té a tocar els 50.000. Alguns tuitaires posen en dubte la veracitat de la història; n'hi ha que fins i tot s'enfaden quan s'adonen que és una ficció. Però la majoria l'entenen com un joc i es deixen portar com si fos un 'thriller' paranormal. “És el millor que ha passat a Twitter en molt de temps” és un dels comentaris més repetits; “el millor 'blockbuster' de l'estiu” és l'altre.

La bola de neu s'ha fet tan gran que fins i tot han aparegut comptes de twitter de personatges de la història: l'altre Manuel Bartual, el taxista que el porta a l'aeroport, el conserge de l'hotel, etc. Un usuari ha dissenyat el pòsters de la pel·lícula ('Vacaciones', de Manuel Bartual) i un altre fins i tot ha muntat el tràiler fent servir algunes de les fotos i vídeos que ha anat penjant Bartual al llarg d'aquests dies. I també han entrat en el joc tuit stars com Gerard Piqué, Iker Casillas o Gabriel Rufián. I Twitter en ple reclama a Bartual que arribi al final de la història, que segueix tuitejant.

Bartual no només està revolucionant Twitter, sinó que probablement ha inventat una nova forma d'apropar-se a la ficció. El seu petit experiment parteix dels codis de realitat compartida de les xarxes socials per construir una història fictícia que els seus seguidors experimenten en viu a mida que va succeint: un fals 'reality', un 'fake' emparentat amb els de Joan Fontcuberta o La guerra dels mons d'Orson Welles que difumina els contorns de realitat i ficció. Però el seu èxit també posa en evidència que els usuaris de Twitter, sobretot aquesta setmana, estaven cansats de polèmiques, indignació i 'memes' de Trump o Rajoy. Per unes hores, les faccions tuitàries han abaixat les armes i s'han congregat a observar el final de la història, per criticar-ho o celebrar-ho. Tant se val com acabi: Bartual ja ha fet història.