Les visites guiades al Monestir de Sixena començaran el 27 de gener

Les visites guiades al Monestir de Sixena, que permetran contemplar els béns retornats provisionalment aquest estiu pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, començaran aquest divendres que ve, 27 de gener, i es faran els divendres, dissabtes i diumenges en horari de 10 a 2 i de 5 a 8, organitzades per Turisme d'Aragó.

El Consell de Govern de l'Aragó ha aprovat un conveni de col·laboració entre l'executiu autonòmic, Turisme d'Aragó, la Comarca dels Monegres i l'Ajuntament de Vilanova de Sixena per fer aquestes visites. El conseller de la Presidència del Govern autonòmic, Vicente Guillén, ha precisat que el conveni preveu un pressupost de 12.000 euros, dels quals 6.000 seran aportats per Turisme d'Aragó, 3.000 per la comarca i els altres 3.000 pel consistori de Vilanova de Sixena. També ha informat que el preu de les entrades és de tres euros, i inclouen la visita guiada, i com a comparació ha indicat que el Museu de Lleida té un preu de cinc euros i deu amb visita guiada.

Amb l'entrada, es podran conèixer els antics dormitoris i la Sala Capitular del monestir, mentre que la resta del cenobi es podrà visitar com fins ara, segons els dies i horaris fixats per les religioses de l'Ordre de Betlem que hi viuen. El Govern d'Aragó ha recordat que els continguts didàctics de caràcter històric, artístic i devocional necessaris per a la visita seran els establerts pel Departament d'Educació, Cultura i Esport, una vegada consensuats amb l'Ordre de Sant Joan de Jerusalem.

Una gran inversió d'urgència

Guillén ha explicat que el Departament d'Educació, Cultura i Esport de l'Executiu s'ha fet càrrec del contingut museístic i de la rehabilitació d'aquest monestir, en què ha invertit, des del començament de legislatura, més de 400.000 euros. D'una banda, ha destinat uns 150.000 euros en el condicionament de sòls, fusteria, mobiliari, electricitat, il·luminació i climatització de la sala dels antics dormitoris per a la recepció i mostra dels béns, així com en la instal·lació de sistemes de seguretat i vigilància. D'altra banda, a aquesta quantitat cal sumar-hi els 252.700 euros que el Govern d'Aragó ha invertit en el condicionament de la Sala Capitular per a la recepció de les pintures murals. A més, a efectes de poder iniciar les visites regulades per aquest conveni, s'ha museïtzat l'espai mitjançant un projecte de 2.000 euros.