'A la vora de la mar': la diversitat de la Mediterràna a través dels instruments

260x366 'A la vora de la mar' 'A la vora de la mar'

"La mar Mediterrània no ha sigut mai una barrera per la cultura, sinó que ha traçat camins pels quals els vaixells han transmès el coneixement al llarg del temps", explica Oriol Rossinyol, comissari de l'exposició 'A la vora de la mar'. Del 16 de març al 15 d'octubre el Museu Marítim de Barcelona es convertirà en un passeig per la diversitat cultural mediterrània que prendrà com a nexe l'instrument musical. "La música és efímera: es crea i s'extingeix gairebé al mateix temps; l'únic element físic que ens queda és l'instrument i a partir d'aquest volem descobrir què pot significar la música", afirma Rossinyol.

La cultura àrab, amazic, egípcia, turca, italiana o catalana, entre moltes d'altres, estan connectades pel moviment constant de la seva gent i els seus instruments a través del mar. De les castanyoles andaluses a la Qarqab, les castanyoles de metall del Marroc, passant per les nyacres, típiques de l'Escala i fetes amb dues petxines, 'A la vora de la mar' repassa els viatges que han fet els diversos instruments, com han canviat i quina utilitat tenen. Cada música i instrument evoluciona diferent segons el país al que arriba i d'aquí neix la diversitat característica de la Mediterrània: "Les havaneres catalanes han viatjat a Amèrica, han tornat canviades i les hem reincorporat en la nostra cultura; aquesta és la riquesa de l'intercanvi de què parlem a l'exposició", assegura Rossinyol.

'A la vora de la mar' reuneix 82 instruments que pertanyen a un grup de col·leccionistes bascos i al Museu de la Música de Barcelona i es divideix en tres espais: un audiovisual que introdueix el coneixement que comparteixen les cultures mediterrànies, l'exposició d'instruments dels segles XVII al XXI i un cicle de xerrades sota el títol 'Maridatges Marítims'. L'exposició classifica els instruments en les categories de percussió, vent i corda, i té dues lectures: la primera se centra en com cadascun dels instruments mostrats produeixen el seu so i quina connexió hi ha entre ells, i la segona inclou referències al mar, que connecten la música i l'instrument amb l'àmbit marítim, com ara la importància del so rítmic que guiava els remers de les galeres, o el silenci musical en una pastera d'immigrants. "Era interessant connectar l'exposició amb l'escenari actual de la Mediterrània, que conté un element musical molt important: el silenci", diu Rossinyol, "el silenci d'un continent que gira l'esquena als refugiats i el silenci d'uns països on les bombes els impedeixen escoltar música".