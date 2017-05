Barcelona és una de les ciutats de la UE amb menys lloguers assequibles

Barcelona és una de les ciutats de la Unió Europea amb menys lloguers assequibles, segons un estudi d'Idealista que ha analitzat, per a les 30 ciutats més poblades, els anuncis de lloguer publicats al portal immobiliari de referència de cada país. A la capital catalana, els anuncis de menys de 600 euros mensuals representen el 0,9% del total. En xifres absolutes, 11 de 1.282.

Aquesta dada només l'empitjoren 7 ciutats: a Londres, París, Viena, Hamburg i Amsterdam no s'hi ha trobat ni un anunci de lloguer menys de 600 euros mensual, mentre que a Milà i a Roma les xifres són lleugerament inferiors a les de Barcelona, amb un 0,3% i un 0,7% d'anuncis de lloguer menys de 600 euros mensuals, respectivament.

Per contra, hi ha altres grans ciutats europees amb resultats millors. És el cas de Madrid (3,4%), Praga (3,7%), Munic (5,1%) o Berlín (12,7%). En línies generals, però, les ciutats amb més anuncis de menys de 600 euros són ciutats menys poblades o ciutats de l'Europa de l'Est. Aquests anuncis només són majoria sobre el total a Marsella, Nàpols, Torí, Sofia (Bulgària) i Lodz (Polònia).

L'estudi no té en compte les diferències en el poder adquisitiu, que fan que un lloguer de 600 euros mensuals sigui més assequible a ciutats d'Alemanya com Munic o Berlín que a ciutats de l'estat espanyol com Barcelona o Madrid. Les diferències en el funcionament de portals immobiliaris diferents també poden influir en la comparació.