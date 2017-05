Matadepera, el municipi en què més creixen els ingressos: les dades de renda per habitant, en un mapa interactiu

Matadepera és el municipi de Catalunya en què més creixen els ingressos, segons les últimes dades de renda per habitant publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La renda per habitant d'aquest municipi del Vallès Occidental va passar de 18.400 euros l'any 2013 a 19.900 euros l'any 2014, un increment del 8,2%.

Sant Cugat del Vallès, a la mateixa comarca, repeteix com la ciutat de Catalunya més rica en ingressos un any després d'haver superat Teià, al Maresme, que era la primera classificada fins llavors. La renda per habitant de Sant Cugat va arribar als 21.300 euros l'any 2014, un increment del 4,4% respecte de l'any anterior.

Sant Just Desvern, al Baix Llobregat, repeteix al segon lloc i retalla la diferència amb Sant Cugat, mentre que Sant Quirze del Vallès ocupa de nou la tercera posició, i Tiana i Cabrils també es mantenen al quart i al cinquè llocs. Matadepera és el municipi que escala més posicions en aquest rànquing: del tretzè lloc que ocupava el 2013 fa un salt fins a la sisena posició l'any 2014.

Alcanar, a la comarca del Montsià, és el municipi en què més baixen els ingressos, de 10.500 a 9.700 euros, un 7,6% en un any. Això el fa caure fins a l'última posició del rànquing publicat per l'Idescat, que un any abans ocupava Ulldecona, també a la comarca del Montsià. Ulldecona ocupa ara el penúltim lloc de la llista.

Aquestes dades de l'Idescat es calculen seguint una metodologia establerta a nivell europeu, que té en compte tots els habitants, inclosos els menors d'edat i tots els que no tenen cap ingrés, cosa que fa baixar la mitjana. A més, no imputa la riquesa en patrimoni. Les dades territorials només inclouen municipis de més de 5.000 habitants i capitals de comarca.

El creixement dels ingressos es va generalitzar arreu de Catalunya, l'any 2014, després de diversos anys de descensos. La gran majoria de comarques catalanes, 33 de les 42, van veure com la renda per habitant s'incrementava respecte l'any anterior. El 2013, en canvi, només 7 comarques van experimentar un increment respecte el 2012.

La Segarra, el Pla de l'Estany, el Berguedà, el Barcelonès i el Bages són les comarques en què més creixen els ingressos, amb increments superiors al 3%. El Barcelonès és, una vegada més, la comarca en què la renda per habitant és més alta, amb 18.600 euros. La darrera és el Montsià, amb 10.900.

La mitjana de Catalunya se situa en els 16.500 euros, un increment del 2,5% respecte l'any anterior. Fa dos anys aquesta xifra va baixar un 3%, mentre que l'any passat es va estabilitzar, però encara amb un lleuger retrocés, del 0,6%. El 2014 és, per tant, el primer any en què la renda dels catalans es comença a recuperar.